(G)I-DLE又有人病倒！舒华缺席签名会&音乐节目FM，公司急发声明通知：「会中断行程让她好好休息」

以新歌〈Super Lady〉强势回归的人气女团(G)I-DLE，舒华已经是第三位出现健康问题的成员了！粉丝们为此也是相当地担心。

CUBE娱乐旗下的人气女团(G)I-DLE近期推出正规二辑《2》，先行曲〈Wife〉成功引爆讨论度，再加上全新主打歌〈Super Lady〉进入了重要的宣传时期，但却传出了第三位成员病倒的消息，引发热烈讨论。



上个月（1月26日）公司宣布成员Minnie、雨琦因身体状态不佳并发烧送医而中断活动，但想给粉丝们展现完整体舞台所以还是出演了回归的音乐节目。遗憾的是，团队又出现了第三位成员病倒的消息，后续舒华缺席签名会以及打歌节目《Show! 音乐中心》小型粉丝见面会...等团体活动。



公司在周末紧急发布公告表示：「舒华从昨天就出现感冒、身体酸痛的症状，因此将中断既定行程，安排她好好休息。」但舒华也只休息了大约一天的时间，就投入了团体活动，官方分享了她们在《人气歌谣》完整体合照，和薇娟一起拍摄〈Super Lady〉的宣传小短片。



希望成员们都不要太勉强自己啊～，大家都要健健康康的。

▼昨天《人气歌谣》的舞台演出：



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