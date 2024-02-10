IG追踪人数破2000万的六位韩国男演员，宋江凭藉《与恶魔有约》突破！第一名的车银优甚至已破四千 朴敏英提议坐大腿、罗人友被狂撩秒变呆萌忠犬！《和我老公结婚吧》超甜花絮公开，亲密互动竟是演员亲自设计

文章中除了有六位破2000万的男演员之外，还有两人在1900多万徘徊，大家猜猜看是哪些人呢？（封面：#宋江 #车银优 #池昌旭）

前阵子追完奇幻韩剧《与恶魔有约》后，男主角宋江的 Instagram 成功在大结局播完的隔天，突破了2000万追踪人数，在播出韩剧的期间涨幅逼近400万，是个相当惊人的成绩。（《与恶》开播时，还有《Sweet Home 2》紧接著上线），这算是所有演员明星到偶像团体难以突破的一个门槛，也包含著网上人气度，甚至是全球性的知名度。



今天就来盘点IG追踪数破2000万的六位韩国男演员分别有谁～！！（此纪录为2月4日21:45。）

【TOP.6】宋江，目前追踪数是2078万位粉丝，近年代表作品：《无法抗拒的他》、《与恶魔有约》、《Sweet Home 1&2》

【TOP.5】朴叙俊，目前追踪数是2597万位粉丝，近年代表作品：《金秘书为何那样》、《梨泰院Class》、《京城怪物》

【TOP.4】李钟奭（李钟硕），目前追踪数是2656万位粉丝，近年代表作品：《当你沉睡时》、《罗曼史是别册附录》、《黑话律师》

【TOP.3】池昌旭，目前追踪数是2671万位粉丝，近年代表作品：《魔幻之音》、《恶中之恶》、《欢迎回到三达里》

【TOP.2】李敏镐，目前追踪数是3478万位粉丝，近年代表作品：《蓝色海洋的传说》、《The King：永远的君主》、《柏青哥》

【TOP.1】车银优，目前追踪数是4219万位粉丝，近年代表作品：《女神降临》、《Island》、《犬系恋人》

另外，目前靠近两千万追踪人数的两位男演员～，感觉再一部人气作品就能突破这个大关了！

【TOP.7】黄寅烨，目前追踪数是1934万位粉丝，近年代表作品：《女神降临》、《魔幻之音》、《为何是吴秀才》

【TOP.8】南柱赫，目前追踪数是1904万位粉丝，近年代表作品：《如此耀眼》、《二十五，二十一》、《非法正义》

不晓得大家是否有追踪到上述这些人气男演员呢？？

＊延伸阅读：KPOP女团官方IG突破2000万追踪人数的只有三团？第一名最好猜，第三名是刚回归不久的她们～



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