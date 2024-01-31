KPOP女團官方IG突破2000萬追蹤人數的只有三團？第一名最好猜，第三名是剛回歸不久的她們～

還沒點進文章前的妳，先來猜猜看前三名有誰吧！

在競爭激烈的KPOP圈中能脫穎而出的機會真的少之又少，近年在韓國演藝圈的藝人們，也非常認真經營SNS（社群平台，社交網路服務），特別是 Instagram 追蹤人數，也成為了判斷全球人氣一大指標性app。

其中，粉絲追蹤人數上突破2000萬的KPOP女團也僅僅只有三組！！

No.3 ITZY，2003萬，近期剛以新歌〈UNTOUCHABLE〉回歸。不過，官方在慶祝po文卻只放了四人團體照讓粉絲超氣憤，目前已改回五人照。

▼〈UNTOUCHABLE〉MV：



No.2 TWICE，2933萬，預計在2月2日發表先行曲《I GOT YOU》，並於2月23日發行迷你十三輯《With YOU-th》。

▼〈I GOT YOU〉預告：



No.1 BLACKPINK，5785萬，去年12月團體續約成功，但均不與YG續個人約。

▼〈Pink Venom〉MV，近期在 youtube 上剛突破八億觀看次數：



這三組 IG 突破兩千萬追蹤數的女團，你都猜到了嗎？

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