ZB1金地雄签售态度惹争议：通话结束突然飙骂「C8」！粉丝爆「一开始就叹气」，委屈质问「花钱还要看脸色？」

ZB1（ZEROBASEONE）作为《BOYS PLANET》选秀出身男团，去年出道以来一直人气高涨，不料近日有人爆料成员金地雄与粉丝线上签售时竟不耐烦飙出疑似脏话，令网友震惊。

昨日有韩国网友在X（旧Twitter）PO出影片，是与金地雄视讯签售临近结束时的片段，前一秒金地雄还在与粉丝挥手告别、面带笑容说谢谢，粉丝也笑声不断，不料下一秒画面被挡住时，屏幕里竟传来一句韩文脏话「C8」，粉丝这边也顿时鸦雀无声。

该粉丝留言说：「您平时跟粉丝们视讯签售结束时也是用C8告别的吗？我不太清楚，想听听ZE_ROSE们的意见。 」



평소에도 빠순이와의 영통이 끝나시면 인사를 씨~발이라고하시는 편인가요? 제가 잘 모르겠어서 제로즈님들의 의견이 궁금합니다 #김지웅 #제로즈_트친소 pic.twitter.com/128TqzuRfU — .. (@81930287a) February 2, 2024

不久后该网友又PO出视讯开始时的影片，表示金地雄一开始就在叹气。 网友留言称并没有让金地雄做奇怪的任务之类会影响心情的事，所以态度差并非粉丝导致，粉丝只好自认倒楣、表示十分受伤：「为什么粉丝要花五亿元看人眼色聊天呢？ 」



시작하자마자 한숨쉬고 빠혐하고;; 왜 빠수니가 오억주고 눈치 살살봐가면서 대화해야되나요..? 이상한 멘트 챌린지 시킨거 아니고 내 잘못아니고 김지웅잘못100프로고 원인같은거 없어요 그냥 제가 잘못걸린거겠죠 .. 속상하네요 pic.twitter.com/68zp0b6Wpl — .. (@81930287a) February 2, 2024

这件事在韩网掀起巨大讨论，很多人对金地雄表示震惊和失望：「天啊，非粉都感到心碎」「这句C8听得好清楚，很难辩解啊」「太过分」「就算是路上偶然遇到的人都不会这样讲话」「旁边应该有工作人员吧，可以想像他平时都是什么样」「既然这样何必当偶像？」「这才出道多久，不想做就转行吧」「 如果没有粉丝根本无法重新出道，这态度是怎样？」「他不理解自己赚的钱是来自谁的口袋吗？」

不过ZB1所属社对此做出否认，今日发声明表示已与金地雄确认过并非属实，也与现场职员和视讯签售工作人员做完了确认。 所属社还表示将对影片进行数位鉴识，以彻底确认事实、保护艺人。



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