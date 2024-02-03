「兄妹版換乘戀愛」《戀愛兄妹》預告！《換乘2》鄭賢奎驚喜登場「明天見，姊姊」Jonathan、Patrisha 反應超爆笑 XD

製作 TVING 原創系列《換乘戀愛》第1、2季的李真姝PD將推出兄妹戀愛綜藝《戀愛兄妹》。

《戀愛兄妹》是兄妹們聚在一起互相尋找戀人的家庭干預戀愛真人秀節目。出演嘉賓從原本的分手情侶變成親兄妹關係，他們得在別人面前裝作不認識，但在必要時互相伸出援助之手，這也是李真姝PD今年1月從 CJ ENM 離開，加盟 JTBC 後製作的首檔節目。



節目主持人確定由韓惠軫、Code Kunst、(G)I-DLE 薇娟、BamBam 還有「真兄妹」Jonathan、Patrisha 擔任。



公開的預告中，在《換乘戀愛2》俘獲不少女性芳心的鄭賢奎說著經典名台詞「明天見，姊姊！」對此 Patrisha 也害羞地回答說：「好的～明天見！」但是...他的親

哥哥 Jonathan 則是發出嘲笑聲：「啊～我的天啊！我要清洗我的眼睛。」並遮住雙眼，果然是真兄妹的反應啊 XD



預告一公開也讓網友紛紛表示：「賢奎爲什麼在這裡？」、「期待真姝PD」、「應該是傳奇，這個一定要看」、「感覺會很有趣～期待中 嘿嘿嘿嘿」等等。而《戀愛兄妹》將在3月1日播出。

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