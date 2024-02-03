朴敘俊＆崔宇植爲應援好友朴炯植驚喜現身「十五夜」直播！結果兩人都沒看《低谷醫生》，朴炯植：去看完再來！

上月30日，在 YouTube 頻道《十五夜》中，羅PD與《低谷醫生》的兩位主演樸信惠、朴炯植進行直播，他們分享第1集的主要場面，還談到作品和近況。

正式進行評論之前，羅PD就表示：「今天直播前帶來了祝賀團，大家應該會嚇一跳，所以簡短地打個招呼怎麼樣？」接著朴炯植的好友朴敘俊、崔宇植走了進來。之後，羅PD問「作品看得怎麼樣？」崔宇植回答說：「真的...真的非常期待，炯植其實從拍攝的時候開始，就給大家看了一點影片，感覺炯植的美貌啊...這次真的是最好的樣子。」



羅PD就說兩位的美貌是眾所皆知的事，除了這部分要崔宇植介紹一下劇情或是電視劇的完成度。結果崔宇植吞吞吐吐地說：「我最近...」朴炯植一聽到就大喊：「去看了再來！給我回去看完再來！」崔宇植馬上跑去外面。換到要朴敘俊介紹時，朴敘俊說：「我真的...」結果假裝接起手機「等一下，我接個電話」，再次引發大爆笑，所以兩人都還沒看劇嗎 XD



儘管如此，兩人依舊送上祝福。朴敘俊說：「我也坐過這個位置吧？真的非常緊張，抱著希望一切順利的心情坐了下來。希望大家能回顧一下拍攝過程，度過愉快的時間。」崔宇植也說：「拜託大家多多喜歡這部非常有趣的電視劇。」

而《低谷醫生》講述南荷娜（朴信惠 飾）和余正宇（朴炯植 飾）在人生上升曲線上踩下剎車後的給「完蛋的人生」心肺復甦的故事。前兩集播出後，也在 Netflix 上的9個國家獲得第一名。



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