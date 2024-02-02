男團EVNNE 3月10日 舉行EVNNE FAN-CONCERT [SQUAD:R] ASIA TOUR IN HONG KONG

數月前剛正式出道的 EVNNE 將他們首次的亞洲巡迴演唱會帶來香港。 由CCY Entertainment 為您呈獻2024 EVNNE FAN-CONCERT [SQUAD:R] ASIA TOUR IN HONG KONG將於2024年3月10日星期日假 九龍灣國際展貿中心匯星Star Hall舉行。

EVNNE是由Jellyfish Entertainment組成新出道的七人男團。 成員包括KEITA, PARK HANBIN, LEE JEONGHYEON, YOO SEUNGEON, JI YUNSEO, MUN JUNGHYUN, 及PARK JIHOO，他們都是音樂電視頻道MNET的生存實境節目《BOYS PLANET》前參賽者。 EVNNE的發音為“even”，代表“EVENing's Newest Étoiles”，寓意“夜空中一顆冉冉升起的新星”，在最高處閃耀最耀眼的光芒，吸引眾人的目光。

全場企位劃一票價 1,380 元，於2024年2月7日星期三上午10時起透過HK Ticketing快達票公開發售。

2024 EVNNE FAN-CONCERT [SQUAD:R] ASIA TOUR IN HONG KONG

日期 ：2024 年 3 月 10 日（星期日）

時間 ：晚上7:00

地點 ：九龍灣國際展貿中心匯星STAR HALL

票價 ：港幣1,380元（全企位）

主辦單位 ：CCY Entertainment

協辦單位 ：KKLIVE / Big Honor Entertainment

門票於2024年2月7日上午10時起透過HK Ticketing快達票公開發售

購票熱線 ：31 288 288

網上購票 ：www.hkticketing.com

**快達票將額外收取每張門票的顧客服務費。票價不包括顧客服務費，需於購買門票時支付。

粉絲福利：小卡 / 彩排環節 / 團體合照 (10人一組) / 歡送環節 / 親筆簽名海報 / 親筆簽名拍立得

備註：

1. 彩排環節和合照環節每張門票合共只有一次獲得資格。

2. 主辦方保留隨時更改此條款和條件的權利，恕不另行通知。

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