綠茶中的極品！誰還能記得《和我老公結婚吧》宋昰昀還是《三流之路》裡的「國民好閨蜜」啊

若綠茶有段位的話，宋昰昀在《和我老公結婚吧》中飾演的女二「鄭秀敏」應該是「極品龍井」。

《和我老公結婚吧》中的「鄭秀敏」人前是「人畜無害」的好閨蜜、人後則是品德敗壞的「渣女」，頂著一張純良的臉卻說謊不打草稿，勾引閨蜜老公也毫無愧疚感，看得觀眾們血壓飆升，誰還能想起她曾是《三流之路》中的溫柔、賢慧又善良的討喜「白雪熙」？宋昰昀的演技也因此再度受到廣大關注。



鄭秀敏外表清純又無辜，眼睛圓圓的像小鹿、皮膚白皙、身材有料，但內心卻是純粹的「惡」。 鄭秀敏通過光鮮的外表和行為獲得了周圍人的好感，但她將這一點作為自己生存的武器，成為邪惡的反派。

鄭秀敏會不停地對周圍的人說：「請對智媛（朴敏英 飾）好一點！」但實際上她才是每次讓姜智媛陷入困境的罪魁禍首，還利用巧妙的謊言折磨閨蜜。 鄭秀敏會一直強調自己是姜智媛唯一的朋友，但這只是為了讓對方身邊沒有其他人，方便她對閨蜜進行心理上的操縱。



在成功奪走了姜智媛的朋友、工作和人生之後，鄭秀敏甚至奪走了她的丈夫朴敏煥（李伊庚 飾）。 姜智媛患癌時，兩人頻繁出軌背叛了愛人、友人。 當被發現時，她竟然毫不羞恥地說：「現在你能做什麼呢？反正你都快要死了。 」

隨著劇集的推進，宋昰昀展現出了無懈可擊的反派演技。 通過交織著善與惡的形象，深深引領觀眾入戲。 她真實地展現了如同雙重人格一般的演技，被評價「看得人毛骨悚然」，成功地描繪了那種看似身邊存在但又不想碰面的朋友和同事的形象，給觀眾們帶去了強烈的現實感。



宋昰昀拿手的並不僅僅是反派演技，隨著姜智媛重生回歸開始復仇，宋昰昀也成功地傳達了複雜細膩的情感變化，她會困惑、會憤怒、會不安，將扭曲的心理狀態完美地展現出來。 當她露出楚楚可憐的模樣時，明知道她又在騙人，但觀眾依舊會上當，心軟的人甚至會為之落淚。 宋昰昀紮實的演技全然感染了觀眾。

鄭秀敏，宋昰昀的人生角色就此誕生！

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