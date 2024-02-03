绿茶中的极品！谁还能记得《和我老公结婚吧》宋昰昀还是《三流之路》里的「国民好闺蜜」啊

若绿茶有段位的话，宋昰昀在《和我老公结婚吧》中饰演的女二「郑秀敏」应该是「极品龙井」。

《和我老公结婚吧》中的「郑秀敏」人前是「人畜无害」的好闺蜜、人后则是品德败坏的「渣女」，顶著一张纯良的脸却说谎不打草稿，勾引闺蜜老公也毫无愧疚感，看得观众们血压飙升，谁还能想起她曾是《三流之路》中的温柔、贤慧又善良的讨喜「白雪熙」？宋昰昀的演技也因此再度受到广大关注。



郑秀敏外表清纯又无辜，眼睛圆圆的像小鹿、皮肤白皙、身材有料，但内心却是纯粹的「恶」。 郑秀敏通过光鲜的外表和行为获得了周围人的好感，但她将这一点作为自己生存的武器，成为邪恶的反派。

郑秀敏会不停地对周围的人说：「请对智媛（朴敏英 饰）好一点！」但实际上她才是每次让姜智媛陷入困境的罪魁祸首，还利用巧妙的谎言折磨闺蜜。 郑秀敏会一直强调自己是姜智媛唯一的朋友，但这只是为了让对方身边没有其他人，方便她对闺蜜进行心理上的操纵。



在成功夺走了姜智媛的朋友、工作和人生之后，郑秀敏甚至夺走了她的丈夫朴敏焕（李伊庚 饰）。 姜智媛患癌时，两人频繁出轨背叛了爱人、友人。 当被发现时，她竟然毫不羞耻地说：「现在你能做什么呢？反正你都快要死了。 」

随著剧集的推进，宋昰昀展现出了无懈可击的反派演技。 通过交织著善与恶的形象，深深引领观众入戏。 她真实地展现了如同双重人格一般的演技，被评价「看得人毛骨悚然」，成功地描绘了那种看似身边存在但又不想碰面的朋友和同事的形象，给观众们带去了强烈的现实感。



宋昰昀拿手的并不仅仅是反派演技，随著姜智媛重生回归开始复仇，宋昰昀也成功地传达了复杂细腻的情感变化，她会困惑、会愤怒、会不安，将扭曲的心理状态完美地展现出来。 当她露出楚楚可怜的模样时，明知道她又在骗人，但观众依旧会上当，心软的人甚至会为之落泪。 宋昰昀扎实的演技全然感染了观众。

郑秀敏，宋昰昀的人生角色就此诞生！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻