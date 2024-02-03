連羅PD和SEVENTEEN也拯救不了《NANA TOUR》的收視率！大眾性這一壁壘太難攻克了

《NANA TOUR》是素有「點金之手」稱號的羅暎錫PD的最新節目，儘管有超人氣男團SEVENTEEN的参與，但在吸引觀眾方面卻面臨著極大的挑戰。

SEVENTEEN的成員們和節目組一期探訪了義大利，在異國他鄉上演了一段爆笑探險記。原以為會收視率大爆的SEVENTEEN+羅PD組合卻在首播之後略顯尷尬，以2.1%出發，之後一直停留在1.9%左右，並未有任何上漲趨勢。 雖然成員們的魅力通過節目有所展現，卻未能解決開播前就一直被提及的「大眾性」，除了粉絲每集必追之外，很少有非粉絲的觀眾會關注這檔節目。



《NANA TOUR》中羅PD把《出差十五夜》裡的遊戲放到義大利這個大背景下，參與遊戲的人換成了SEVENTEEN成員，讓他們通過遊戲展現默契或笑料，然而這些遊戲設置觀眾們早就瞭如指掌，不同的只是做遊戲的人變了而已，這和他們的自製團又綜有什麼區別呢？果然開播後，不少觀眾也發現了這個問題。



節目開播前的製作發布會上，羅PD曾表示：「偶像團體的綜藝其實很難突破大眾壁壘，K-POP和偶像團市場全球化之後，我一直想做一檔關於在國際上有一番成就的愛豆的綜藝，如果要做這類節目的話，我覺得SEVENTEEN一定是起點，我們也完全沒有製作以粉絲為收視主體的節目的意思，把它當成一群年輕人愉快旅行的節目就行。 」



此外，《NANA TOUR》還在Weverse中上架了2小時完整版，雖然是全新的嘗試，卻再次證明了愛豆綜藝缺乏大眾性這一點，即使是羅PD團隊，也難以打破這道結實的「壁壘」羅PD之前的《種豆得豆》和《瑞鎮家》，起用的是李光洙、李瑞鎮、朴敘俊、鄭有美、 金宇彬等國民度較高的演員，再加上EXO D.O.和防彈少年團 V人氣愛豆，這才打造出破5%的收視率。

《NANA TOUR》即將播畢，收視率應該不會再有大幅度攀升，羅PD若繼續和愛豆團體合作的話，是否會想辦法解決大眾性這一難題呢？

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