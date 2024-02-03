《絕佳的解決士》首播好評！李智雅又「開打」，姜其永回歸暖男&吳珉錫扮媽寶使壞受讚許

《絕佳的解決士》這兩日已播出前兩集，大家都看了嗎？還沒看的朋友看過來，小編整理了陣容亮點！

李智雅N度上演武打復仇戲

想到李智雅的經典之作你會想到什麼？一定有《雅典娜：戰爭女神》和《The Penthouse》系列。2020年李智雅久違擔綱女主角，主演了《The Penthouse》更是繼《雅典娜：戰爭女神》再度表演武打戲碼，去年她主演《潘多拉：被操縱的樂園》「又」化身女打仔，這次《絕佳的解決士》也是！



從近年的《The Penthouse》到最新的《絕佳的解決士》，李智雅甚至又上演復仇戲，不僅靠身手還要靠智慧，要把害慘自己的人全一網打盡。不太一樣的是，《絕佳的解決士》是以懲惡為主軸的戲劇，會帶給觀眾汽水般的快感，若喜歡《模範計程車》（模範的士）與《One the Woman》絕不能錯過。



姜其永回歸暖男律師

姜其永第一次演男主角就獻給了李智雅！姜其永曾演《金秘書為何那樣》、《18歲的瞬間》、《非常律師禹英禑》等劇，以《非常律師禹英禑》可說是達到事業巔峰，暖男主管、暖男律師形象深植人心。不過，他後來接演了《驅魔麵館2：全面回擊》演極大惡鬼，形象相當反轉。在《絕佳的解決士》裡，姜其永要當回暖男啦！而且一樣也演律師，還會和李智雅發展感情線！



吳珉錫戲裡戲外都媽寶!?

吳珉錫在迷你劇裡經常演出使壞的角色，而在綜藝節目《我家的熊孩子》裡是個迷信風水且還未能脫單的媽寶，不過善良、單純多了，沒想到在《絕佳的解決士》裡他還是個媽寶，但很恐怖！他飾演的盧律成為了要得到媽媽（羅映姬飾演）的認同，默許媽媽傷害結縭的妻子金莎拉（李智雅飾演），甚至用殘忍的方法趕走成功之路所有絆腳石。



首集他便演技炸裂，演出看見媽媽的幻影瀕臨崩潰，受到網友好評。他與回歸暖男的姜其永，成為目前網友最讚許的對象。



羅映姬又當惡婆婆，還更可怕！

羅映姬在《One the Woman》扮演的惡婆婆，大家還記得嗎？她在《One the Woman》經常言語虐待媳婦，殊不知兒媳突然換了一個人，李荷妮反過來修理她的場面屢屢受到討論與歡迎。在《絕佳的解決士》裡，她的「惡婆婆」程度更上層樓了，完全不把媳婦（李智雅飾演）當一家人，利用了一段時間就丟棄甚至送入牢裡。一段她指責媳婦「為什麼不幫兒子熨燙內褲了」，讓觀眾邊看邊罵啊！



接下來李智雅會如何和姜其永聯手懲罰惡人、實現正義呢？Viu Original原創復仇韓劇《絕佳的解決士》逢星期三、四晚上在「黃Viu」播出！



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