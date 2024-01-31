GOT7成員榮宰2月18日舉辦「2024 YOUNGJAE ASIA TOUR <INSIDE OUT> CONCERT in Taipei 」

韓系實力男團GOT7成員，有「Powerful Vocal」美譽的榮宰，大家心心念念小七（榮宰小名）的好聲音與動感舞姿，正式宣佈2/18（日）晚上六點整，榮宰將首次以個人姿態，在「TICC台北會議中心」舉辦「2024 YOUNGJAE ASIA TOUR CONCERT in Taipei 」。

很多鐵粉不光喜歡榮宰的歌，同時也欣賞他私下的宛如小太陽般的暖心，自出道以來，他便致力於各種公益活動，親身幫助弱勢貧困兒童、心臟病兒童、受虐婦女、漸凍人、流浪動物等，還不時宣導人人平等不歧視的理念，當然不少陷入低潮的粉絲，也因為聽了榮宰的歌，與感受他正能量的鼓勵後重新振作，因此榮宰親自承諾，當天「2024 YOUNGJAE ASIA TOUR CONCERT in Taipei」上，他不但會帶來最棒的舞台，還要帶給大家最暖、最難忘的幸福時光！

橫跨歌唱、音樂劇、戲劇，以及主持MBC電台每日夜間12點「GOT7榮宰的好朋友」等，榮宰可謂是演藝圈模範職人，2023年一項「Blip Annual Schedule Report」排名中（2022/12/1至2023/11/30統計），他便以一年共322個工作行程奪得冠軍（第二名為DAY 6 成員Young K、第三名為SJ成員圭賢），除了GOT7成員盛讚，就連工作人員也表示，榮宰處事認真，就算累也不喊苦，還會貼心的照顧團隊伙伴，因此與他共事是非常棒的經驗，而他也在去年11月初，以SOLO身份發行個人首張正規專輯「DO IT」，這張專輯可謂是榮宰的正能量寫照，因為他總是會鼓勵自己與所有粉絲，說：「遇到任何事情時，請先DO IT！勇於面對並接受挑戰，就算失敗了也別灰心，請繼續努力不放棄，相信你一定可以獲得成功果實。」來鞭策自己，透過他穿透力十足又感情豐沛的好嗓音，因此也讓不少正處於低潮的粉絲因這張專輯「DO IT」獲得強大力量！

日前榮宰現身泰國，出席在曼谷舉行的「第33屆首爾歌謠大賞」，同時與GOT7成員MARK、BAMBAM共同獲得「Global Producer獎」殊榮，謙虛的他表示：「得此獎深感榮幸！大家對我的厚愛，將成為我繼續努力的動力！」。目前已全力進入準備期，親力親為的榮宰，也親自參與CONCERT演出企劃執行，希望把這份心意轉化成為感謝所有鳥寶寶的支持，期待帶給大家最幸福的回憶！即將在2/18（日）晚上六點整，首次以個人姿態展現超強舞台魅力，韓系實力男團GOT7成員榮宰，定於「TICC台北會議中心」舉辦「2024 YOUNGJAE ASIA TOUR CONCERT in Taipei 」，更多活動詳情請上主辦單位「SHOW Office Entertainment.co.ltd」之FB官方粉專「https://www.facebook.com/SHOWOffice2023/ 」或官方IG「https://www.instagram.com/showoffice2023/ 」查詢。

2024 YOUNGJAE ASIA TOUR CONCERT in Taipei

演出日期：2024年2月18（日）

入場時間：17：00（依現場實際情況而定）

演出時間：18：00

演出地點：TICC台北國際會議中心

演出地址：台北市信義區信義路五段一號

活動票價：座席A區 NT$5,600/座席B NT$4,600/座席C區 NT$3,600/身心席NT$2,800

起售時間：2024/2/3 11：00

購票方式：Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台（全面開賣）

身障購買：Ticket Plus遠大售票網站EMAIL購票

購票網址：https://ticketplus.com.tw/ 網頁建置中

主辦單位：SHOW Office Entertainment.co.ltd

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