【韓網熱帖】李章宇出道的真正理由！韓網友：原來真的有人不忘初心啊

小編以為是因帥氣的顏值啊，沒想到卻是因為「吃」！

自從李章宇做客《我獨自生活》以來，觀眾們都表示他肉眼可見的變胖了，2019年剛加盟節目的他還是典型的韓式歐巴的風格，胖瘦適中。 但如今卻要比4年前胖了2圈，整個臉肉肉圓圓的。 尤其是最近播出的一期中，身穿綠色羽絨服登場的他看起來又壯實了不少，眼睛都胖到瞇成一條縫，衣服藏不住大肚腩，大塊頭震驚模樣所有人，引爆熱議，不少觀眾吐槽他「身為男演員，卻疏於身材管理」、「他到底是怎麼出道的」等。



Theqoo上有網友找出多年前李章宇做客其他節目時公開的出道原因，當時的顏值完全屬於小鮮肉級別，面部線條清晰，五官別緻。 李章宇透露自己的表哥是1999年出道的男團FLY TO THE SKY的成員Fany，因為他，自己也很想進入演藝圈，但又沒有在歌壇贏過表哥的信心，宇是決定另闢賽道，作為演員出道。 而讓他下定決定出道的決定性因素則是，李章宇非常喜歡吃，他覺得一旦出道成名之後，就再也不用擔心「吃」了。





韓國網友評論：

1. 那個時候的李章宇真的帥爆了

2. 好吃的小夥子變成了愛吃的演員，還演過音樂劇喔

3. 要吃那麼多好吃的東西肯定要賺很多錢才行吧，哈哈哈哈，這個理由很有說服力

4. 他怎麼唱歌這麼好聽???



5. 太帥了，完全是雕塑臉

6. 到現在也不忘初心-吃，笑死了，怎麼這麼可愛

7. 原來真正的原因是這個啊，可是當了演員之後是不是經常要減肥

8. 原來吃才是他的真愛啊，出道到現在都不忘的初心

9. 原來出道之前就這麼愛吃了，長這麼帥肯定有很多星探找過他

10. 他真的實現了自己的大吃特吃的夢想

11. 用那麼帥氣的臉談吃的，很像在開玩笑

12. 他的側臉很像李棟旭啊

13. 難怪他吃東西的時候看著那麼幸福

14. 原來真的有人即使過去了那麼久，依舊會初心不改

15. 可以去當吃播了

16. 長這麼帥，竟然還喜歡吃，這才是最讓人驚訝的，根本不敢相信

17. 這種顏值肯定要出道啊，只要他想就一定可以

18. 當時他說這種話的時候，我以為是謙虛而已，沒想到是他的真心話啊

19. 當演員之後要管理身材，他應該累死了

20. 驚呆了，歐巴，我們可不可以重返一下這個顏值時期，拍一部激情羅曼史，這樣我可以跪舔一輩子

原文：https://theqoo.net/square/3088063409

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