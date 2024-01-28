你認錯過他們倆嗎？《三達里》李在源曾因和吳正世撞臉被罵XD 多年後《惡鬼》扮父子

在《歡迎回到三達里》扮「王敬泰」，和女主角申惠善繼《哲仁王后》再合作的李在源，因為神韻相似前輩演員吳正世，經常會被搞錯，就如同《鬼怪》的趙宇鎮和金炳哲一樣。

近日，李在源做客《Radio Star》談述有趣的演戲經歷，他透露自己在拍SBS《異鄉醫生》（愛在異鄉、異鄉人醫生）的時候曾有兩部戲劇撞檔引起爭議，主持人一聽都覺得母湯（不行），他才解釋是因為同時期吳正世前輩的戲（MBC《改過遷善》）也在播，觀眾誤以為他們是同一個人，就在觀眾留言板質問「這樣可以嗎？」後來也曾有人對他說「《山茶花開時》很好看」，殊不知《山茶花開時》是吳正世演的啊！



李在源也提到實際上曾見過吳正世一面，他在世宗大學拍攝獨幕劇（《韓汝凜的回憶》）時巧遇吳正世，吳正世開玩笑對他說：「我幫你拍一下吧！反正不會有人知道。」看來吳正世本人也知道這件事啊！其實2018年李在源受平面媒體採訪時就提過此事，因為吳正世和《韓汝凜的回憶》女主角崔江熙是好友，吳正世剛好在附近拍電影就買了冰淇淋探班好友，見到李在源和李在源拍了照更開開玩笑。



▼當時合照側拍照



李在源當時在採訪還說想和吳正世演兄弟，沒想到多年後的2023年，兩人在《惡鬼》演父子了，李在源演吳正世小時候的爸爸，網友一看見李在源登場都覺得很驚喜、太有趣了。



「和吳政世太像了很常被搞混的李在源……這位出演吳正世親爸爸太搞笑了ㅠㅜ 長得像的演員們能這樣常常一起演出就好了」



오정세랑 넘 닮아서 헷갈리는 이재원... 이분이 오정세 친아빠로 나온게 넘 웃겼다 ㅠㅜ 닮은꼴 배우들 맨낳 이런식으로 같이 나와줬음 좋겠다 pic.twitter.com/ZcEwCvCkd8 — 양배추사랑(조세호제외) (@whereisgunny) June 25, 2023

「哈，惡鬼裡李在源演吳正世爸爸，真是搞笑，這是真的嗎ㄷㄷ」



하 악귀에서 이재원이 오정세 아빠로 나온다는거 개웃기다 이게진짜라니ㄷㄷ pic.twitter.com/8lavIvWvrd — (@heteromichelin) June 28, 2023

YouTube上還有網友剪輯了吳正世與李在源版本的《我的特別兄弟》（申河均與李光洙主演的電影，台譯：完美搭檔），極度希望兩人真正演一次兄弟啊！





若攤開李在源的演藝經歷，他還演過 《主君的太陽》、《藍色大海的傳說》、《當你沉睡時》、《秘密森林》、《名不虛傳》、《秘密森林》、《Kill It》、《青春紀錄》、《薛西弗斯的神話》……等等；吳正世演過《未生》、《Missing9》、《操作》、《觸及真心》、《金牌救援：Stove League》（奇蹟拍檔）、《雖然是精神病但沒關係》、、《我的室友是九尾狐》、《智異山》、 《Uncle》（我的魯蛇舅舅）、《Sweet Home 2》、《死期將至》 ……等等，不曉得各位有沒有同樣搞混兩人的時候呢？



▼《Radio Star》節目片段



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