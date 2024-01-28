你认错过他们俩吗？《三达里》李在源曾因和吴正世撞脸被骂XD 多年后《恶鬼》扮父子

在《欢迎回到三达里》扮「王敬泰」，和女主角申惠善继《哲仁王后》再合作的李在源，因为神韵相似前辈演员吴正世，经常会被搞错，就如同《鬼怪》的赵宇镇和金炳哲一样。

近日，李在源做客《Radio Star》谈述有趣的演戏经历，他透露自己在拍SBS《异乡医生》（爱在异乡、异乡人医生）的时候曾有两部戏剧撞档引起争议，主持人一听都觉得母汤（不行），他才解释是因为同时期吴正世前辈的戏（MBC《改过迁善》）也在播，观众误以为他们是同一个人，就在观众留言板质问「这样可以吗？」后来也曾有人对他说「《山茶花开时》很好看」，殊不知《山茶花开时》是吴正世演的啊！



李在源也提到实际上曾见过吴正世一面，他在世宗大学拍摄独幕剧（《韩汝凛的回忆》）时巧遇吴正世，吴正世开玩笑对他说：「我帮你拍一下吧！反正不会有人知道。」看来吴正世本人也知道这件事啊！其实2018年李在源受平面媒体采访时就提过此事，因为吴正世和《韩汝凛的回忆》女主角崔江熙是好友，吴正世刚好在附近拍电影就买了冰淇淋探班好友，见到李在源和李在源拍了照更开开玩笑。



▼当时合照侧拍照



李在源当时在采访还说想和吴正世演兄弟，没想到多年后的2023年，两人在《恶鬼》演父子了，李在源演吴正世小时候的爸爸，网友一看见李在源登场都觉得很惊喜、太有趣了。



「和吴政世太像了很常被搞混的李在源……这位出演吴正世亲爸爸太搞笑了ㅠㅜ 长得像的演员们能这样常常一起演出就好了」



오정세랑 넘 닮아서 헷갈리는 이재원... 이분이 오정세 친아빠로 나온게 넘 웃겼다 ㅠㅜ 닮은꼴 배우들 맨낳 이런식으로 같이 나와줬음 좋겠다 pic.twitter.com/ZcEwCvCkd8 — 양배추사랑(조세호제외) (@whereisgunny) June 25, 2023

「哈，恶鬼里李在源演吴正世爸爸，真是搞笑，这是真的吗ㄷㄷ」



하 악귀에서 이재원이 오정세 아빠로 나온다는거 개웃기다 이게진짜라니ㄷㄷ pic.twitter.com/8lavIvWvrd — (@heteromichelin) June 28, 2023

YouTube上还有网友剪辑了吴正世与李在源版本的《我的特别兄弟》（申河均与李光洙主演的电影，台译：完美搭档），极度希望两人真正演一次兄弟啊！





若摊开李在源的演艺经历，他还演过 《主君的太阳》、《蓝色大海的传说》、《当你沉睡时》、《秘密森林》、《名不虚传》、《秘密森林》、《Kill It》、《青春纪录》、《薛西弗斯的神话》……等等；吴正世演过《未生》、《Missing9》、《操作》、《触及真心》、《金牌救援：Stove League》（奇迹拍档）、《虽然是精神病但没关系》、、《我的室友是九尾狐》、《智异山》、 《Uncle》（我的鲁蛇舅舅）、《Sweet Home 2》、《死期将至》 ……等等，不晓得各位有没有同样搞混两人的时候呢？



▼《Radio Star》节目片段



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