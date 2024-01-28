熱門古裝喜劇《夜晚開的花》收視率再創新高12.5%！爆笑流暢劇情&李荷妮出色表現、李鍾元深受主婦喜愛～

《夜晚開的花》才播出六集就從7.9%一路飆升到12.5%，大家也有追這部劇嗎？我媽是看得哈哈大笑的程度。XD

MBC 又再一次以古裝題材成功推出了一部全新韓劇，《夜晚開的花》（夜晚盛開的花／夜之花）由李荷妮和李鍾元攜手主演，兩人相差11歲卻默契十足，迸發出的火花卻得外有趣吸引人。



《夜晚開的花》講述寡婦趙汝花（李荷妮 飾）白天是個足不出戶、溫婉賢淑的名門兒媳，可是一到晚上，她便會化身黑夜英雄扶危濟困。某天她前往營救鄰居小花時，遇上禁衛營從事官朴秀浩（李鍾元 飾），秀浩對於神秘的她下深刻印象，也在一次又一次的事件中，漸漸發現了她的真實身份⋯⋯。



昨晚播出的 EP.6 更是刷新自身新高收視率12.5%，最精彩時飆高至14.7%，創下了目前最高的收視率。頻道競爭力的關鍵指標「2049」也達到了同時段電視節目中的排名第一，奪得了冠軍頭銜。



▼精彩片段：每逢星期五、六深夜在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可免費收看。



（接下來將談及EP.6結尾，有雷，謹慎往下拉）



趙汝花一直尋找著失蹤的兄長，但原來汝花的兄長是被趙如花的公公石智聖（金相中 飾）下令處死的。此外，汝花的真實身分也被揭露，並在秀浩面前露出了自己的真面目。

EP.6結尾可快轉至22:58。



EP.7 最新預告：



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