【K社韓國小百科】韓離異人士最想再婚的瞬間，男女大不同！韓男執著「這一點」引韓女狂吐槽

近日韓國某再婚信息企業公開了一項調查，結果顯示離異女士最大的再婚動機是搬家等事務，男士則是因為想吃到家常飯菜，引韓女猛烈吐槽。

該企業以全國518名暮年和希望再婚的離異人士為對象（男女各259人），詢問大家「什麼情況下做出再婚的決定」。 其中男士最多選擇的是「一日三餐只能靠餐廳」（28.2%），其後依次是「獨自承擔家務」（23.5%）、「異性子女教育」（19.3%）、「餐廳不做一人份的時候」（14.7%）等等。



離異女士這邊，最主要的再婚動機則是「搬家等大小事」（32.4%），隨後依次是「擔心年老父母孤苦伶仃」（23.6%）、「獨自承擔家務」（18.5%）、「異性子女教育」（12.4%）。



既然希望再次組成家庭，那麼主要障礙是什麼呢？男士們認為女士們抱持著「不現實的再婚觀念」（33.2%），以及「再婚意願不足」（27.4%）、「過度自愛」（15.1%）、「對男性缺乏理解」（15.1%）等。

女士們則表示再婚障礙是男士們「缺乏共情能力」（35.1%），以及「對女性缺乏理解」（26.3%）等等。



說到底，離異男士們渴望再婚的最主要原因是有人伺候吃喝，韓國女超論壇用戶對此感到相當不屑：「就知道飯！飯！飯！」「都是成年人，自己做啦」「為這個結婚早晚還要離」「男人的幻想是擺放整齊的小菜和熱騰騰的米飯，但現實是... 」「點外賣收拾餐具都嫌麻煩是吧」「給他做飯的媽媽變老了，所以再找一個年輕廚娘是嗎」「只知道伸手要飯的人不管多帥都愛不起來」「作為已婚主婦，我也希望有人給我做飯啊」「男女都是想要傭人啊，做飯的傭人和出力氣的傭人」。

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