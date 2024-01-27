韩国诈骗犯全氏谎称自己「与IU同居过」！伪装成财阀私生子骗婚击剑选手，甚至还想在监狱里出书

比扯铃还扯，不要动我们 IU～！！！！

热门韩剧《二十五，二十一》金泰梨所饰演的「罗希度」角色原型人物，韩国知名击剑选手南贤喜，在去年爆出离婚后又再婚的消息，曝光在媒体上的「财阀未婚夫」全清祖（全青鸟）却被爆料是个女生，而且还是个前科累累的诈骗犯。



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而正在进行的诈欺诉讼的全清祖，曾宣称自己与人气歌手 IU 同居过，说自己搬到 IU 所住的300亿（韩元）公寓大楼，并向诈骗对象表明：「如果先预付款项的话可以打9折，就能省下30亿元」表明自己 IU 交往甚密，还可以拿到演唱会的贵宾席次......等的荒诞言论。



甚至，他还想要在监狱中写书，表示出书后赚到了稿费，才有办法赔偿受害者们，对此网友们也是一片骂声与吐槽：「我白眼都翻到后背去了」、「这程度的诈骗犯，妄想症非常严重，估计是需要关进精神病院，多多喂她吃药吧」、「可恶，不该动 IU 的」、「不要脏了我们 IU 的名字」、「她的谎言天马行空到我无法想像的地步」

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