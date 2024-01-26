INFINITE「天籟貴公子」南優鉉，宣布2月3日來台舉辦Solo Concert

INSPIRIT（官粉名）開春第一團圓，就是知名實力派韓團INFINITE主唱，素有「天籟貴公子」美譽的南優鉉，即將於過年前來台北開唱

而且當天不光唱好、唱滿他的好歌外，他也親自宣布，在2/3（六）19：00於國立臺灣大學綜合體育館1F所舉辦的「2024 Nam Woo Hyun Solo Concert <植木日 3-WHITREE> in TAIPEI」演唱會上兩大重要消息，第一就是邀請所有INSPIRIT來個主題式DressCode（造型裝扮），第二則是他邀請了保證「超重量級大咖」的嘉賓來現場助陣！

工作行程滿檔，為了感謝所有INSPIRIT支持，南優鉉對這次台北演唱會依舊親力親為參與企劃端，不但堅持要求舞台絕對是最棒又豐富的內容外，他也巧思透過自己的歌曲「Baby Baby」，一同邀請所有粉絲玩樂DressCode，南優鉉表示：「很期待INSPIRIT在聽到我的『Baby Baby』時，腦中浮現出是什麼樣的造型？」，因此不管當天是身穿公主風、帥氣風、都會風、復古風甚至是動畫人物風，南優鉉都希望大家的造型是充滿創意巧思的。

「植木日 3-WHITREE」台北場票房開出紅盤，為了謝謝大家，南優鉉竟主動表態要加碼，特別送給台北場INSPIRIT一個超級大禮，就是他邀請了一位嘉賓來到現場助陣！南優鉉一路賣關子，口風緊到如銅牆鐵壁，不管怎麼套他話，他就是一個字都沒能洩露出任何端倪，即便是這位嘉賓性別或國籍，甚至還有人猜是不是虛擬人物？面對排山倒海的好奇詢問，口條超好加上反應靈活，南優鉉就是能輕鬆的把問題答案最後又回覆成：「當天來現場就知道是誰了！」，其俏皮行徑，足實也讓工作人員覺得他實在是太可愛了！

南優鉉時隔近兩年，再以SOLO歌手身份帶著全新專輯「WHITREE」回歸，總是稱呼INSPIRIT為家人的他，希望能在新春過年前與大家團聚，一起開心聽歌同樂，也一起互相祝福，為彼此製造最美的回憶！訂於2/3（六）19：00國立臺灣大學綜合體育館1F，舉辦「2024 Nam Woo Hyun Solo Concert <植木日 3-WHITREE> in TAIPEI」，全場坐席，票價共分A區NT$5,200、B區NT$4,600、C區NT$3,600與身心席NT$2,600，即日起於「Ticket Plus遠大售票網站」及「全台7-11 ibon機台」全面開賣。更多活動詳情請上主辦單位「SHOW Office Entertainment.co.ltd」之FB官方粉專「https://www.facebook.com/SHOWOffice2023/ 」或官方IG「https://www.instagram.com/showoffice2023/ 」查詢。

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