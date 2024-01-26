INFINITE「天籁贵公子」南优铉，宣布2月3日来台举办Solo Concert

INSPIRIT（官粉名）开春第一团圆，就是知名实力派韩团INFINITE主唱，素有「天籁贵公子」美誉的南优铉，即将於过年前来台北开唱

而且当天不光唱好、唱满他的好歌外，他也亲自宣布，在2/3（六）19：00於国立台湾大学综合体育馆1F所举办的「2024 Nam Woo Hyun Solo Concert <植木日 3-WHITREE> in TAIPEI」演唱会上两大重要消息，第一就是邀请所有INSPIRIT来个主题式DressCode（造型装扮），第二则是他邀请了保证「超重量级大咖」的嘉宾来现场助阵！

工作行程满档，为了感谢所有INSPIRIT支持，南优铉对这次台北演唱会依旧亲力亲为参与企划端，不但坚持要求舞台绝对是最棒又丰富的内容外，他也巧思透过自己的歌曲「Baby Baby」，一同邀请所有粉丝玩乐DressCode，南优铉表示：「很期待INSPIRIT在听到我的『Baby Baby』时，脑中浮现出是什么样的造型？」，因此不管当天是身穿公主风、帅气风、都会风、复古风甚至是动画人物风，南优铉都希望大家的造型是充满创意巧思的。

「植木日 3-WHITREE」台北场票房开出红盘，为了谢谢大家，南优铉竟主动表态要加码，特别送给台北场INSPIRIT一个超级大礼，就是他邀请了一位嘉宾来到现场助阵！南优铉一路卖关子，口风紧到如铜墙铁壁，不管怎么套他话，他就是一个字都没能泄露出任何端倪，即便是这位嘉宾性别或国籍，甚至还有人猜是不是虚拟人物？面对排山倒海的好奇询问，口条超好加上反应灵活，南优铉就是能轻松的把问题答案最后又回覆成：「当天来现场就知道是谁了！」，其俏皮行径，足实也让工作人员觉得他实在是太可爱了！

南优铉时隔近两年，再以SOLO歌手身份带著全新专辑「WHITREE」回归，总是称呼INSPIRIT为家人的他，希望能在新春过年前与大家团聚，一起开心听歌同乐，也一起互相祝福，为彼此制造最美的回忆！订於2/3（六）19：00国立台湾大学综合体育馆1F，举办「2024 Nam Woo Hyun Solo Concert <植木日 3-WHITREE> in TAIPEI」，全场坐席，票价共分A区NT$5,200、B区NT$4,600、C区NT$3,600与身心席NT$2,600，即日起於「Ticket Plus远大售票网站」及「全台7-11 ibon机台」全面开卖。更多活动详情请上主办单位「SHOW Office Entertainment.co.ltd」之FB官方粉专「https://www.facebook.com/SHOWOffice2023/ 」或官方IG「https://www.instagram.com/showoffice2023/ 」查询。

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