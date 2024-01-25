[討論]近期以「婚姻出軌」為起點，劇情卻神展開的電視劇：《我的Happy End》、《和我老公結婚吧》、《遺贈的秘密》

最近精彩的人氣新電視劇不少，也有許多電視劇在一登場就出現了「老公不倫」的狀況，不過後續劇情都各自精采展開，完全沒有類似的故事。以下三部作品大家都開箱了嗎？

《我的Happy End》：張娜拉面對老公劈腿閨密，決心反擊

張娜拉飾演的徐才媛一角，身為事業上的女強人，幼稚園女兒主要由職業為教授的老公孫浩俊來照顧。某日她卻目睹了老公打扮帥氣在外等待女伴，而前來赴約的竟是自己視為閨密的老友蘇怡賢！她開始發現老公的雙面人生，原以為正要開始女性的復仇，但問題卻出在她的憂鬱症導致解離型失憶！



老公孫浩俊認為自己先被戴了綠帽，於是下定決心傷害張娜拉，才決定出軌她的閨密，不過當他發現這一切是因為老婆遭人設局，他開始挖出七年前的真相！但同時也後悔自己的出軌行為，一切都回不去了……



《和我老公結婚吧》：朴敏英癌末目睹老公劈腿假面閨密，幸運重啟人生

一登場就已是胃癌末期患者的朴敏英，有著一個關心她的閨密宋昰昀，正漸漸步入死亡。當她想了卻最後的心願時，卻在家中目睹老公跟閨密在床上親密互動，言談中還提到正在等待著她的離世。她用盡最後力氣反擊，最後卻被他們意外害死而喪命。



一醒來的她卻回到了10年前，當時自己還沒嫁給老公李伊庚，閨密也在同公司上班，她終於發現閨密的假面，從學生時期到職場都不安好心，有了第二次人生的朴敏英，身邊還有父親派來的護花使者羅人友，她一一揭開閨密的惡行，是痛快復仇的爽劇。

《遺贈的秘密》：靠馬屁生存的小教授金賢珠，對丈夫已無信任

N台剛公開的延尚昊導演作品《遺贈的秘密》（《先山》），描述金賢珠所飾演的一位校園小教授，靠著幫老師出版書籍討好老師，爭取升為正職卻未能如願，同時還找人調查著自己的老公朴成勳，發現老公與其他女子進出MOTEL，幾乎心死。



此時金賢珠莫名其妙被通知需要繼承叔叔的一片墓地，雖是劈腿的老公但也跟著她處理叔叔後事，在葬禮現場卻出現了她同父異母的弟弟劉慶秀，弟弟行為舉止怪異引人側目，她也不得不提高警覺。回程與老公吵了一架分道揚鑣後，隔日朴成勳卻離奇死亡！這片墓地到底有什麼祕密……

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