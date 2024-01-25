金南珠&車銀優新劇《Wonderful World》首支預告釋出，懸疑氛圍+顛覆演技引關註！3月1日Disney+獨家上線

Disney+又一新作《Wonderful World》今日終於公開預告片！早在選角階段就因金南珠和車銀優這對年齡跨度較大的主演搭檔備受關注，首版預告更讓人感到期待了！

《Wonderful World》是一部懸疑驚悚劇，講述殷秀賢（金南珠 飾）親自處決殺害兒子的兇手，並深入探究那一天的秘密。

預告片以金南珠的獨白開頭：「一切都因那天的事件而起。 」畫面閃過著火的房子、墓地、手術室等等，金南珠困惑地質問：「你都不覺得我可怕嗎？」



車銀優飾演的「權善律」出身富裕家庭但痛失雙親，眼含悲憤地問：「你覺得我過得好嗎？你知道人最痛苦是什麼時候嗎？」不同於以往作品中優雅陽光的形象，這一次車銀優展現出頹廢傷痛的另一面，讓不少粉絲格外期待。



金剛於飾演金南珠的丈夫、林世美飾演金南珠的摯友，亦展現了強烈的存在感。 最後一幕車銀優在雨中為金南珠撐傘，字幕寫道：「悲劇的序幕。 」



《Wonderful World》由《Voice 2》《Tracer》導演李勝英執導，《清潭洞醜聞》《謊言的謊言》的編劇金智恩執筆，將於3月1日通過MBC播出，海外由Disney+獨家上線。



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