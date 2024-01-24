資深演員金守美與子遭控告挪用公款，金守美反控錯在對方

資深演員金守美近年多專注於自己的食品品牌，偶爾上綜藝節目展現廚藝或是招牌的直來直往口才，近日她卻被爆與兒子鄭明浩挪用食品品牌公款，她隨後反控錯在對方、自己更早起訴。

據‎TVDaily報導，22日永東（音譯）律師事務所對外表示金守美和鄭明浩身為「牽牛花F&B」理事和股東，數次擅自將牽牛花F&B固有品牌「金守美」轉讓予第三方，且個人收受了財務（意即收賄）帶給公司損失，已向首爾龍山警察局提起訴訟，控告違反特定經濟犯罪等相關法律。



永東更透露在發現被告（金守美母子）有商標權銷售詐欺行為後，公司擔心品牌「金守美」形象受損，正努力收拾殘局，且公司在籌措資金等方面遇到困難，不得不追究金守美母子的責任。

控告金守美母子的企業方面主張因金守美品牌受害的事例多達10件，金額也達數億韓元，更指控鄭明浩和演員徐孝琳結婚時，金守美送的高價禮物與房屋保證金，還有金守美上電視購物節目的造型費用與車馬費，通通都是公司的錢。

鄭明浩則稱整件事情是因為公司鬧內鬨，分明是現任代表理事的宋某貪汙，且更早已向城東警察署起訴，同時向木浦地方法院提交了其偽造文書的起訴書。鄭明浩表示接到訴狀後會和律師討論如何應對。

隔日（23日），金守美透過可路齋律師事務所張熙珍（音譯）律師聲明，內容同兒子鄭明浩所說，事件起因是由於去年11月鄭明浩向城東警察署起訴宋某貪汙及詐欺，宋某還是因偽造文書才成為代表理事，亦向木浦法院申請停止宋某職務。

金守美方懷疑是由於宋某多次要求撤回刑事訴訟但無果，才利用媒體，稱：「惡意利用金守美是藝人這一點，試圖利用媒體讓人蒙羞並製造輿論。」並強調會追究對方損害名譽的責任，最後澄清金守美送禮予兒媳徐孝琳的禮物等費用等都來自公司是子虛烏有。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞