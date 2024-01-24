竟是這麼浪漫的戀愛古裝劇！《魅惑之人》申世景見圍棋偶像曹政奭急要簽名！圍棋CP正式登場！（EP.1 – 2）

[有雷] 新古裝劇《魅惑之人》於1月21日開播連播兩集，曹政奭身為前君王的嫡子，被送到清國當作人質後，好不容易順利回到朝鮮卻遭各方側目，而喜愛扮男裝到處下圍棋的申世景，遇見了大君曹政奭後陷入心動，到底如何說出自己的真實身分呢？

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正值清國與明國對立時期，朝鮮夾在中間似乎須向清朝臣服，先王的獨子鎮翰大君（曹政奭飾）被指定為人質而押至清國，他雖然沒有搶奪王位之心，並且全力希望輔佐哥哥，但當鎮翰大君平安回歸朝鮮之後，卻遭到多方派系揣測他的忠心。於是到哪裡都不受歡迎的他，某天來到河邊歇息著，聽見了嘈雜聲響。



一位眉清目秀的棋士（申世景飾）又贏了棋，並且他誇下海口「這裡所有人都不會是我的對手！除非是鎮翰大君。」讓大君本人相當驚訝，甚至在所有人批評大君時，棋士反而相當能體會大君的心思，並幫他說話。大君事後想要追問這位公子的大名，沒想到所有人卻告訴他「他只在輸棋的時候透露姓名」，所以沒人知道。



這位圍棋高手其實是領議政家的千金熙秀，總是女扮男裝四處找人下棋，也真正沒輸過。當她發現她所遇到的人真的是鎮翰大君，心中相當欣喜。某次大君出手相救，受了刀傷來到妓院歇息，兩人也相約下一盤棋，雖然由清秀的棋士勝出，大君表示願賭服輸願意達成他的要求，窗外下著濛濛細雨，大君提到自己最愛的字就是「濛雨」，熙秀拿來了白紙，要求大君在上面作畫並題字，稱自己要以「濛雨」為名，並與大君相約在濛濛細雨中再度相見。



君王病重，身體狀況不佳加上疑心病，讓他越來越不信任弟弟鎮翰大君，朝廷也出現了多方派系，有些想擁立大君成為新的王，有些想鞏固現有的君王勢力擁立新的元孫接續王位。大君很希望拋開一切而好好走入圍棋的世界，重於盼到了細雨濛濛的天氣，熙秀放下手邊正在對奕的棋盤，趕緊來到相約的地點，此時也看見了大君騎著馬出現在細雨中。



熙秀苦惱著該怎麼說出自己真實的身分？而愛著熙秀並有意迎娶她的兵曹判書的兒子金慏夏（李新英飾）卻在此時出現，大君發現他與熙秀是舊識，追問熙秀他們兩人的關係……



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