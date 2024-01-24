资深演员金守美与子遭控告挪用公款，金守美反控错在对方

资深演员金守美近年多专注於自己的食品品牌，偶尔上综艺节目展现厨艺或是招牌的直来直往口才，近日她却被爆与儿子郑明浩挪用食品品牌公款，她随后反控错在对方、自己更早起诉。

据‎TVDaily报导，22日永东（音译）律师事务所对外表示金守美和郑明浩身为「牵牛花F&B」理事和股东，数次擅自将牵牛花F&B固有品牌「金守美」转让予第三方，且个人收受了财务（意即收贿）带给公司损失，已向首尔龙山警察局提起诉讼，控告违反特定经济犯罪等相关法律。



永东更透露在发现被告（金守美母子）有商标权销售诈欺行为后，公司担心品牌「金守美」形象受损，正努力收拾残局，且公司在筹措资金等方面遇到困难，不得不追究金守美母子的责任。

控告金守美母子的企业方面主张因金守美品牌受害的事例多达10件，金额也达数亿韩元，更指控郑明浩和演员徐孝琳结婚时，金守美送的高价礼物与房屋保证金，还有金守美上电视购物节目的造型费用与车马费，通通都是公司的钱。

郑明浩则称整件事情是因为公司闹内哄，分明是现任代表理事的宋某贪污，且更早已向城东警察署起诉，同时向木浦地方法院提交了其伪造文书的起诉书。郑明浩表示接到诉状后会和律师讨论如何应对。

隔日（23日），金守美透过可路斋律师事务所张熙珍（音译）律师声明，内容同儿子郑明浩所说，事件起因是由於去年11月郑明浩向城东警察署起诉宋某贪污及诈欺，宋某还是因伪造文书才成为代表理事，亦向木浦法院申请停止宋某职务。

金守美方怀疑是由於宋某多次要求撤回刑事诉讼但无果，才利用媒体，称：「恶意利用金守美是艺人这一点，试图利用媒体让人蒙羞并制造舆论。」并强调会追究对方损害名誉的责任，最后澄清金守美送礼予儿媳徐孝琳的礼物等费用等都来自公司是子虚乌有。



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