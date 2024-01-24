【韓網熱帖】只有韓國人看不出問題的照片

某外國人PO出這張照片，留言說：「當你在韓國餐廳點了一碗湯，然後看到這個擺在你面前...」湯正在沸騰，韓國人卻充滿期待地說：「一定很好吃！」



另一位網友留言說，自己女友是韓國原住民，有時點湯來吃，她會問：「你怎麼還沒開動？」但湯還在滾啊！更奇怪的是，韓國人喝水又只喝冰的，吃完滾燙的食物再來喝冰涼的水，救救我可憐的牙齒吧。

標題疑問的正解：（以外國人視角）過於滾燙



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韓國網友評論：

1. 看了半天，哪裡有問題???

2. 還以為是說蔥太多kkkk

3. 砂鍋不滾才奇怪吧？

4. 我以為是缺了鹽巴和胡椒kkk

5. 就是要跟上顎皮一起吃才夠香...

6. 吃完之後湯還在冒熱氣，才會覺得「啊，吃了暖暖的一餐」kkk

7. 這就是砂鍋存在的意義啊！

8. 像被地獄之火煮沸吃起來才夠順，不然很快就冷掉不好吃啦

9. 哇... 我都沒留意到它在滾kkkk

10. 差點以為砂鍋會釋放什麼我不知道的有害物質kkk

11. 以為問題是只有一碟泡菜，哈哈，這懦弱的牙齒食道胰臟胃臟、懦弱的肉身啊

12. 韓國人的胃好可憐ᅲᅲkkkk

13. 我出國都覺得食物好涼，就是要滾沸才好吃啊

14. 露營Youtuber都會把食物放涼才餵給狗狗，自己卻不管不顧吃燙的。 拜託，有害食道是不分人畜的吧？kk

15. 還以為碗上有裂痕，趁熱趕快吃吧

出處：https://theqoo.net/hot/3079380456

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