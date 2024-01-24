【韩网热帖】只有韩国人看不出问题的照片

某外国人PO出这张照片，留言说：「当你在韩国餐厅点了一碗汤，然后看到这个摆在你面前...」汤正在沸腾，韩国人却充满期待地说：「一定很好吃！」



另一位网友留言说，自己女友是韩国原住民，有时点汤来吃，她会问：「你怎么还没开动？」但汤还在滚啊！更奇怪的是，韩国人喝水又只喝冰的，吃完滚烫的食物再来喝冰凉的水，救救我可怜的牙齿吧。

标题疑问的正解：（以外国人视角）过於滚烫



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韩国网友评论：

1. 看了半天，哪里有问题???

2. 还以为是说葱太多kkkk

3. 砂锅不滚才奇怪吧？

4. 我以为是缺了盐巴和胡椒kkk

5. 就是要跟上颚皮一起吃才够香...

6. 吃完之后汤还在冒热气，才会觉得「啊，吃了暖暖的一餐」kkk

7. 这就是砂锅存在的意义啊！

8. 像被地狱之火煮沸吃起来才够顺，不然很快就冷掉不好吃啦

9. 哇... 我都没留意到它在滚kkkk

10. 差点以为砂锅会释放什么我不知道的有害物质kkk

11. 以为问题是只有一碟泡菜，哈哈，这懦弱的牙齿食道胰脏胃脏、懦弱的肉身啊

12. 韩国人的胃好可怜ᅲᅲkkkk

13. 我出国都觉得食物好凉，就是要滚沸才好吃啊

14. 露营Youtuber都会把食物放凉才喂给狗狗，自己却不管不顾吃烫的。 拜托，有害食道是不分人畜的吧？kk

15. 还以为碗上有裂痕，趁热赶快吃吧

出处：https://theqoo.net/hot/3079380456

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