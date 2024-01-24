《財閥X刑警》安普賢甜蜜幫朴智賢開水瓶！原來是因為朴智賢狂讚「很暖」

SBS與Disney+電視與OTT聯播的《財閥X刑警》，昨（23）日舉行發布會，發布會上出現相當可愛的場面被媒體形容是「自然出現的『甜蜜瞬間』」。

昨日發表會由資深MC朴京林主持，問到男女主角安普賢與朴智賢之前在《柔美的細胞小將》是異性好友，那麼這次要一起進行調查，感受如何呢？安普賢回答二次和朴智賢合作很讓人舒服，而且比起在《柔美的細胞小將》，《財閥X刑警》更有機會和演員們一起用餐，甚至一起去了MT（Membership Training），雖然兩人因此更有壓力「要做好」，但同時也得到了力量。

朴智賢表示之前在《柔美的細胞小將》就覺得安普賢「真的是很好的人」，也說對方總會考慮到別人、照顧別人，讓人很舒服，能再次合作很開心，慶幸第一次擔當女主角就遇上安普賢「非常感謝」。

有趣的是，安普賢聽著朴智賢的稱讚，表情疑似掩飾不住開心頻頻嘴角上揚，待朴智賢講完，他馬上低頭拿了瓶水打開遞給朴智賢喝，朴智賢笑出來他也笑出來XDD

*延伸閱讀：《以吾之名》編劇+「具雄」&「徐賽理」！安普賢望以《財閥X刑警》刷新人生角色

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