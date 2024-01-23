《以吾之名》編劇+「具雄」&「徐賽理」！安普賢望以《財閥X刑警》刷新人生角色

SBS全新金土劇《財閥X刑警》（Disney+亦全球上線）將在本週開播，今（23）舉行了製作發表會。

《財閥X刑警》講述不懂事的財閥三世變成重案組刑警，展現「鈔能力」Flex的辦案故事，安普賢飾演財閥少爺刑警「陳利手」，朴智賢飾演陳利手調派至的江河警察局重案1組組長「李薔賢」，兩人在劇中針鋒相對卻仍要聯手辦案。（*詳細劇情及人物介紹可見：豪門少爺變身刑警！安普賢&朴智賢攜手《財閥X刑警》，「鈔能力」破案燃爆螢幕！劇情&角色設定大公開）



發布會上，安普賢提到自己是第二次演刑警，第一次就是同編劇金巴多的《以吾之名》。編劇對他此次的表現相當滿意，甚至看好陳利手會是他的人生角色，安普賢表示聽到編劇的稱讚「一整天心情都很好」。



而安普賢這次搭檔的女主角是誰呢？不是別人是《柔美的細胞小將》「徐賽理」。安普賢當時飾演男主角「具雄」，具雄明明有女友柔美（金高銀飾演）卻和「好朋友」徐賽理糾纏不清，觀眾被氣到不行，不過在接下來的《財閥X刑警》，兩人有望正正當當的修成正果？



朴智賢形容自己在《財閥X刑警》飾演的李薔賢是正義、熱情又帥氣的刑警，透露劇中幾乎沒化妝是素顏，認為身為刑警不化妝更適合，因此拍戲很自由、很舒服。她還說自己為戲增重7公斤左右，臉雖然沒什麼變化，但視覺上上身材可能變矮小了。



《財閥X刑警》導演是《讀取惡心的人們》（解讀惡之心的人們）、《惡鬼》副導演金在洪，他請大家多多期待每集精彩的各種推理調查故事，「會有前所未見的角色和情節」。朴智賢也預告劇情會有「異想天開的調查方式」，安普賢則說是讓觀眾很有宣洩感、爽快的戲劇。



《財閥X刑警》就在26日本週五起，每週五六晚間10點各播出一集，串流平台由Disney+全球上線。

▼更多發布會現場照





（姜尚俊飾演江河警察局重案1組組員）



（金伸比飾演江河警察局重案1組老么組員）



（鄭嘉熙飾演國科搜法醫）



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