《和我老公結婚吧》EP.8先公開＆劇照！朴敏英抓住「閨蜜小三」宋昰昀的頭髮…她要開始反擊了嗎？

22日播出的《和我老公結婚吧》第7集，全國收視率爲9.4%、首都圈收視爲10.3％，收視正式突破兩位數啦！

姜智媛（朴敏英 飾）和劉志赫（羅人友 飾）無意中得知彼此都是「重生」的事實。姜智媛說要讓朴敏煥（李伊庚 飾）和鄭秀敏（宋昰昀 飾）結婚，而劉志赫想起自己因交通事故結束生命後重生的事實，發現自己沒剩多少時間，陷入失望之中，即使如此想幫助姜智媛的心意仍沒有改變。



U&K Food 舉行了工作坊，根據劉熙妍（崔奎莉飾）的企劃，進行賭上就寢方式的尋寶遊戲，姜智媛爲了拿到1號旗子而親自下水，看到鄭秀敏要求別人幫忙，姜智媛下定決心無條件地用自己的力量實現自己的願望。



而姜智媛通過第一次人生知道鄭秀敏不是自己真正的另一半，而是想用煤氣燈毀掉和搶走自己的一切。爲了保護自己而奮戰的姜智媛，將如何對抗輕易獲得一切的鄭秀敏？公開的EP.8 劇照中，兩人兇狠地看著對方，流露出敵意。



先公開影片中，是在工作坊玩了撕名牌的遊戲，鄭秀敏突然從背後要突襲姜智媛的名牌，幸好之前姜智媛跟劉志赫學過的柔道，瞬間派上用場 XD 姜智媛還抓了鄭秀敏的頭髮：「歐莫！怎麼辦？手鍊纏住了！你別亂動～亂動會更痛的！」這段真的看了好爽快啊 XD 期待今晚的播出！！

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