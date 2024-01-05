豪門少爺變身刑警！安普賢&朴智賢攜手《財閥X刑警》，「鈔能力」破案燃爆螢幕！劇情&角色設定大公開

韓劇裡的財閥子弟早已不稀奇，但帶著「鈔能力」辦案還是第一次見！安普賢和朴智賢主演的Disney+新劇《財閥X刑事》將於1月26日首播，故事和角色設定都相當有趣，趕快一起來看吧！

《財閥 X 刑警》講述財閥少爺陳利手多年來過著嬌生慣養的生活，卻因為一次逮捕犯人時的失誤，被迫到江河警察局的重案組就職。 陳利手玩世不恭，信奉「錢能解決的問題都不是問題」，一入職就與重案組組長李薔賢槓上。



但隨著他慢慢適應新身分、意識到自己身上的責任，陳利手逐漸變得成熟穩重，開始用他與眾不同的偵查技巧和雄厚的「鈔能力」協助團隊破案，決心「以富治富」、把罪犯們送到金錢和關係全都行不通的地方，乖乖接受法律的制裁。這是一個充滿魅力與教訓的故事，描繪主角從嬌生慣養到成長的過程，以及他對正義的追求。



安普賢在劇中飾演陳利手，一個最愛玩樂的富二代財閥三世。 他擁有驚人的財富和龐大的人脈，更憑藉敏銳的思維和多種技能，成為富豪中的富豪犯罪捕手。





安普賢曾在《太陽的後裔》、《梨泰院Class》、《以吾之名》、《軍檢察官多伯曼》、《今生也請多指教》等作品中展現豐富多樣的角色詮釋能力。





朴智賢將飾演李薔賢，一位熱愛工作的偵查狂、勇敢老練的刑警，同時也是強大團隊的首位女性隊長，為了逮捕罪犯甘願冒著生命危險。 她與陳利手既是對手又是伙伴，充滿著緊張刺激的化學反應。





李薔賢同時擁有高超的社交技巧和溫柔的一面，是社交生活的能手。 然而，當她與意外相遇的自私陳利手碰撞後，刑警生涯將迎來重大轉變。 朴智賢在《喜歡布拉姆斯嗎？》、《財閥家的小兒子》等作品中展現了優雅高貴的魅力，深受觀眾喜愛。





安寶賢和朴智賢再度攜手合作，瞬間成為話題焦點！大家還記得他們在《尹美的細胞們》中完美詮釋假扮情侶的戲碼吧？觀眾們為他們的默契配合瘋狂投入，這次他們將在新作中展現更多驚喜！憑藉著之前積累的演技實力，我們對安寶賢和朴智賢的化學反應充滿期待，準備好迎接他們帶來的不一樣的魅力了嗎？





《財閥 X 刑警》由《以吾之名》編劇金巴多和共同執導《讀取惡之心的人們》《惡鬼》的金在洪導演攜手聯手，力圖打造一部兼具幽默感和緊張氛圍的動作喜劇。《財閥 X 刑警》將於1月26日通過Disney+獨家上線，每週五、六晚22:30持續更新！



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