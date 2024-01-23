《以吾之名》编剧+「具雄」&「徐赛理」！安普贤望以《财阀X刑警》刷新人生角色

SBS全新金土剧《财阀X刑警》（Disney+亦全球上线）将在本周开播，今（23）举行了制作发表会。

《财阀X刑警》讲述不懂事的财阀三世变成重案组刑警，展现「钞能力」Flex的办案故事，安普贤饰演财阀少爷刑警「陈利手」，朴智贤饰演陈利手调派至的江河警察局重案1组组长「李蔷贤」，两人在剧中针锋相对却仍要联手办案。（*详细剧情及人物介绍可见：豪门少爷变身刑警！安普贤&朴智贤携手《财阀X刑警》，「钞能力」破案燃爆萤幕！剧情&角色设定大公开）



发布会上，安普贤提到自己是第二次演刑警，第一次就是同编剧金巴多的《以吾之名》。编剧对他此次的表现相当满意，甚至看好陈利手会是他的人生角色，安普贤表示听到编剧的称赞「一整天心情都很好」。



而安普贤这次搭档的女主角是谁呢？不是别人是《柔美的细胞小将》「徐赛理」。安普贤当时饰演男主角「具雄」，具雄明明有女友柔美（金高银饰演）却和「好朋友」徐赛理纠缠不清，观众被气到不行，不过在接下来的《财阀X刑警》，两人有望正正当当的修成正果？



朴智贤形容自己在《财阀X刑警》饰演的李蔷贤是正义、热情又帅气的刑警，透露剧中几乎没化妆是素颜，认为身为刑警不化妆更适合，因此拍戏很自由、很舒服。她还说自己为戏增重7公斤左右，脸虽然没什么变化，但视觉上上身材可能变矮小了。



《财阀X刑警》导演是《读取恶心的人们》（解读恶之心的人们）、《恶鬼》副导演金在洪，他请大家多多期待每集精彩的各种推理调查故事，「会有前所未见的角色和情节」。朴智贤也预告剧情会有「异想天开的调查方式」，安普贤则说是让观众很有宣泄感、爽快的戏剧。



《财阀X刑警》就在26日本周五起，每周五六晚间10点各播出一集，串流平台由Disney+全球上线。

▼更多发布会现场照





（姜尚俊饰演江河警察局重案1组组员）



（金伸比饰演江河警察局重案1组老么组员）



（郑嘉熙饰演国科搜法医）



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