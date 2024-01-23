《和我老公结婚吧》EP.8先公开＆剧照！朴敏英抓住「闺蜜小三」宋昰昀的头发…她要开始反击了吗？

22日播出的《和我老公结婚吧》第7集，全国收视率爲9.4%、首都圈收视爲10.3％，收视正式突破两位数啦！

姜智媛（朴敏英 饰）和刘志赫（罗人友 饰）无意中得知彼此都是「重生」的事实。姜智媛说要让朴敏焕（李伊庚 饰）和郑秀敏（宋昰昀 饰）结婚，而刘志赫想起自己因交通事故结束生命后重生的事实，发现自己没剩多少时间，陷入失望之中，即使如此想帮助姜智媛的心意仍没有改变。



U&K Food 举行了工作坊，根据刘熙妍（崔奎莉饰）的企划，进行赌上就寝方式的寻宝游戏，姜智媛爲了拿到1号旗子而亲自下水，看到郑秀敏要求别人帮忙，姜智媛下定决心无条件地用自己的力量实现自己的愿望。



而姜智媛通过第一次人生知道郑秀敏不是自己真正的另一半，而是想用煤气灯毁掉和抢走自己的一切。爲了保护自己而奋战的姜智媛，将如何对抗轻易获得一切的郑秀敏？公开的EP.8 剧照中，两人凶狠地看著对方，流露出敌意。



先公开影片中，是在工作坊玩了撕名牌的游戏，郑秀敏突然从背后要突袭姜智媛的名牌，幸好之前姜智媛跟刘志赫学过的柔道，瞬间派上用场 XD 姜智媛还抓了郑秀敏的头发：「欧莫！怎么办？手炼缠住了！你别乱动～乱动会更痛的！」这段真的看了好爽快啊 XD 期待今晚的播出！！

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