新生代最帥惡魔就是他！《與惡魔有約》宋江公開終映感想：「拍攝期間積累了許多回憶，感到很幸福也很感激～」

（多圖）真是捨不得跟惡魔九元（宋江 飾）說 byebye，這個角色的呆萌美真的讓人很有好感～。

SBS X Netflix 熱門奇幻浪漫喜劇《與惡魔有約》昨晚大結局（完結），飾演「惡魔：鄭九元」的男主角宋江也在「奇幻浪漫愛情劇」留下了濃厚深刻的一個角色。



劇中，宋江所飾演的「鄭九元」是一個致命而完美的惡魔，他200年來一直以人類靈魂為抵押進行危險而甜蜜的交易，是頂級的掠食者。與都到曦（金裕貞 飾）相遇相知並相戀，互相救贖成就彼此，學會犧牲奉獻成就了一段轟轟烈烈的愛情故事，展現了紮實的“甜鹹浪漫”，收視平平但在網上一直擁有很高的話題度，並在Netflix平台上名列前茅。



今早，宋江透過所屬經紀公司Namoo Actors發表了終映感言：「不知不覺間《與惡魔有約》就完結了，雖然所有的作品都是如此，但《與惡魔有約》是以幸福的回憶拍攝而成的，也因為大家給予了我很多的愛，所以我一直懷著感激之情和《與惡魔有約》一同前進。



在這7個月左右的漫長時間裡積累了許多回憶，感到很幸福也很感謝。我會好好珍惜觀眾們和粉絲們給予我的喜愛、應援和關注，希望大家也能長長久久地記住並喜愛《與惡魔有約》，謝謝大家！」



這段期間大家是否也陷在惡魔九元的魅力之中呢～！？



▼官方釋出的EP.16精華片段：



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