《MOVING 异能》「九龙浦」柳承龙为「女儿」主演新剧《总有一天会机智的实习医生生活》应援，高允贞：「爸爸，我会让您享福的！」

超可爱的「父女档」！

说到去年（2023年）的热门作品，Disney+《MOVING 异能》（MOVING 超异能族）必须榜上有名！柳承龙与高允贞在剧中饰演「父女」，两位演员在电视剧播毕后也保持良好互动，最近「爸爸」就往「女儿」的新剧拍摄现场送去应援咖啡车呢！

高允贞近期通过个人Instagram限时动态认证了柳承龙的应援，她表示：「多亏爸爸，心里好踏实，谢谢您！」

高允贞还特别把横幅上的文字「放大」给大家看：「为高允贞和《总有一天会机智的实习医生生活》加油。－爸爸九龙浦敬上－」女儿还用爱心框住「九龙浦」三个字，超有爱！

在贴纸上，则有爸爸给女儿的「讯息」：「女儿…学得很好啊？你是我的骄傲，高允贞（心）」高允贞以文字回应：「爸爸，我会让您享福的」，这对「父女档」真的好可爱啊～

另外，高允贞主演的tvN‎《总有一天会机智的实习医生生活》‎为《机智医生生活》衍生剧，描述大学医院教授和实习医生们真实的医院生活和友情故事。背景从「律帝医院」转移到「律帝钟路医院」，审视在低出生率时代进入冷门科的实习医师们的生活。高允贞将变身为妇产科实习医生，首次挑战医生角色。

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