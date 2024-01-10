《機醫》系列回歸！衍生劇《總有一天會機智的實習醫生生活》劇照公開，「大勢演員」高允貞將挑戰醫生角色！

tvN 今日（10日）公開2024年的電視劇陣容，包含了《機智醫生生活》的衍生劇《總有一天會機智的實習醫生生活》。

該劇講述大學醫院教授和實習醫生們真實的醫院生活和友情故事。背景將從「律帝醫院」轉移到「律帝鍾路醫院」，審視在低出生率時代進入冷門科的實習醫師們的生活。

公開的劇照中，是高允貞緊張的看著患者。高允貞近年通過《還魂：光與影》、《MOVING 異能》（MOVING 超異能族）展現令人印象深刻的演技，也讓她晉升為大勢演員。這次她在劇中變身為「律帝鍾路醫院」婦產科1年的實習醫生，這更是她首次挑戰醫生角色。



除了高允貞外，還有在《魔女二部曲：另一個她》的展現強烈存在感的申詩雅、新人演員韓藝智、擁有穩定演技的姜有錫，他們都將飾演「婦產科1年的實習醫生」、鄭俊元將飾演「婦產科醫生」、李鳳輦、李昌勛將飾演「婦產科教授」，不知道有沒有機會看到「婦產科」的楊碩亨（金大明 飾）和秋敏荷（安恩眞 飾）來客串呢 XD



《總有一天會機智的實習醫生生活》是申沅昊導演和李祐汀編劇作為創作者參與其中，由《在陌生的季節相遇》李民秀導演執導，《請回答1988》、《機智醫生生活》助理編劇金宋熙執筆，預計在2024年上半年播出。



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