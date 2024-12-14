【2024 MBC演技大賞】今年候選競爭超激烈：《夜晚開的花》李荷妮VS《如此親密的背叛者》韓石圭

大家是否有看這兩部作品呢？看過的人都大推的兩部優質韓劇！大賞最終獎落誰家，也讓評審們相當苦惱啊～！！

2024年，MBC 電視台推出了多部備受讚譽的優質電視劇。其中《夜晚開的花》李荷妮和《如此親密的背叛者》韓石圭被視為拿下「大賞」的強力候選人。

《夜晚開的花》是一部毫無爭議地取得了巨大票房成功的作品。收視成績18.4%贏過去年擁有高人氣的《戀人》12.9%和《衣袖紅鑲邊》17.4%，創下了繼2017年播出的《金錢之花》23.9%之後，MBC近7年來收視率最高的電視劇。





創造這項紀錄的人不是別人，正是李荷妮。她在產後六個月就開始準備雙面寡婦「趙如花」這個角色，透過從演技到動作展現自身魅力，顛覆了女演員懷孕或產後很難快速回歸的普遍看法，優秀且獨特的表現獲得了超高好評。



而《如此親密的背叛者》韓石圭也是有力的候選人，這部父女驚悚懸疑劇，證明了他演技之神的稱號，韓石圭透過韓國頂尖犯罪心理學家「張泰洙」展現了驚人的演技，在發現女兒張夏彬（蔡元彬 飾）牽涉其中的秘密後，為追求真相而一步步走向崩潰的精彩故事。



他生動詮釋了作為父親和警察的角色衝突，以及與分居十年的女兒共同生活時的矛盾感。他不僅呈現了懷疑女兒與案件相關的心理掙扎，還展現出為了捉拿真兇付出全力的決心，其精湛的表演甚至只憑背影就能說服觀眾，令人嘆為觀止。



不曉得在大家心目中，今年的【大賞】會由誰奪得呢？一起期待30日的到來吧！

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