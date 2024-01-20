李棟旭謎樣的一生由姪女金慧峻揭密！《殺人者的購物中心》沒了叔叔保護的她如何面對各方追殺！（EP.1 – 2）

[有雷]開箱了《殺人者的購物中心》的大家，最震驚的莫過於是主角李棟旭在開演不到30分鐘就成為冰冷遺體！姪女金慧峻在父母死後與叔叔相依為命，沒想到叔叔離世卻讓她陷入更大危機！她從不知道叔叔的具體工作，卻用上了平時叔叔教她的一切技能只為保命！

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離家8年渺無音訊的叔叔鄭進灣（李棟旭飾）回到家中，一下子被調皮的姪女鄭智安（金慧峻飾）吸引了目光，不久後母親驟然離世，雖然進灣懷疑死因不單純，哥哥卻一點都不歡迎他回家。由於智安太小不適合待在殯儀館，兄嫂則請進灣先將智安帶回家中。進灣待在家中卻接獲了哥哥嫂嫂在殯儀館遭殺害的消息，他請友人代為照顧智安，說自己去去就回。



聰明的小智安依照叔叔的指示要先考試才給陌生人開門，進灣的友人卻在智安眼前慘遭殺害，智安雖幸運逃脫，但立即被車子撞倒後送醫。這批殺手追到了醫院，智安躲到太平間卻發現了母親的遺體…幸虧進灣及時趕到救回了智安，但小女孩卻從此得到了失語症。智安在校園也受到同學霸凌，不能說話的她終於在情急之下大喊叔叔的名字，從反鎖的倉庫被救出時，她大哭大喊叔叔當天為什麼沒有遵守馬上回來的承諾！



叔姪的相處模式相當有趣，我行我素的進灣完全以放任模式餵養智安，小女孩漸漸養成獨立個性，覺得自己要變為強者，不再依靠別人。進灣卻在替姪女安頓好上大學的住處後，姪女被警方通知認屍，還告訴智安本案以自殺結案。智安看到了脖子上的傷口，不太相信是自殺，甚至叔叔身上還有「協助殺人」的奇怪紋身，令她開始懷疑事件並不單純。



據她所知叔叔經營著農用水管生意，還雇用了一位工讀生，同時也是智安的同學裴正民（朴智彬飾）來協助網頁架設，正民看智安相當難過於是幫忙整理，找到了一支手機，智安發現有些買家傳訊息來，並且叔叔帳戶內竟然有著187億元的鉅款！這不可能是賣農用水管能夠得到的利潤金額！於是網路高手正民拆解程式寫法，竟發現還有暗網！



原來叔叔經營的是槍枝買賣的購物中心，這裡的會員還有分顏色代碼，叔叔與智安則被定義為最高營運者「綠色」代碼，此時線上有訊息傳來，說已經匯款了何時能收到貨物？智安回應說網站即將關閉，將進行退款，沒想到對方卻傳來「所以鄭進灣已經死了吧？那鄭智安你今天也會死。」驚嚇之餘門外已有人按鈴，一位短髮女子自稱是鄭進灣的中文老師，說鄭進灣約好了要上課，智安早已察覺有異，請她離開。



劇情回到一開場令人窒息的狙擊槍戰，智安家中受到無人機炸彈攻擊，更有殺手在遠處狙擊著智安，她冷靜環顧四周，用上了叔叔曾教她的技巧躲藏在沙發後，沒想到叔叔在沙發底部藏著一把大長槍！智安開始反擊！沒了叔叔的保護，她自己能對抗來自四面八發的殺手嗎？



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