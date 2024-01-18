Apink鄭恩地遭「59歲陌生女」騷擾多年，跟蹤入室求「當管家、當伴侶」！執迷不悟被判監禁

今日（1月18日）據韓媒，騷擾偶像女團Apink成員鄭恩地的50代女性跟蹤狂被判處緩刑。

據韓國法律界透露，59歲女性崔某被控違反騷擾犯罪懲罰等相關法律，被首爾中央地方法院判處1年監禁、緩刑2年，並處以10萬韓元罰款，命令進行保護觀察、完成社會服務120小時、參加40小時的預防騷擾犯罪再犯講座。



崔某的騷擾行為始於2020年3月，當時她給鄭恩地送去食物，並附上一則資訊：「你會接受我作為你的管家、伴侶嗎？」

同年5月，崔某從汝矣島騎機車追蹤鄭恩地到清潭洞髮廊，次年4月和7月在鄭恩地公寓里潛伏等待。2021年7月，崔某在鄭恩地家中等待時被警方警告不準接近鄭恩地，隨後向所屬社人士發簡訊承諾「不會再發送任何簡訊」。



然而騷擾行為仍在繼續。 崔某在五個月的時間里給鄭恩地發送了544條Instagram私信（DM）和付費通訊服務Bubble的訊息，包括：「小mung在（鄭恩地的昵稱），你是不是起訴我？為什麼？現在我只有發簡訊而已啊。 」

因不堪騷擾，鄭恩地於2021年12月宣佈停止使用Bubble服務。 當時鄭恩地表示部份粉絲的行為令她感到壓力：「我認為（Bubble）是與粉絲輕鬆溝通的紐帶，但有些人過於投入以至於無法過正常的生活。 有些人越過了其他粉絲遵守的邊界，來到特定的地方找我。 」



法官認為崔某的訊息超過了粉絲向藝人表達支持、關心和愛的程度，「即便受害人加入Instagram和Bubble是為了與公眾溝通，但不代表 她同意或允許任何形式的接觸和聯繫」。 法官稱受害人經歷了相當大的精神衝擊、痛苦、不安和恐懼，但被告否認罪行、沒有表現出悔過之意，判定犯罪性質嚴重。

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