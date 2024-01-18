Apink郑恩地遭「59岁陌生女」骚扰多年，跟踪入室求「当管家、当伴侣」！执迷不悟被判监禁

今日（1月18日）据韩媒，骚扰偶像女团Apink成员郑恩地的50代女性跟踪狂被判处缓刑。

据韩国法律界透露，59岁女性崔某被控违反骚扰犯罪惩罚等相关法律，被首尔中央地方法院判处1年监禁、缓刑2年，并处以10万韩元罚款，命令进行保护观察、完成社会服务120小时、参加40小时的预防骚扰犯罪再犯讲座。



崔某的骚扰行为始於2020年3月，当时她给郑恩地送去食物，并附上一则资讯：「你会接受我作为你的管家、伴侣吗？」

同年5月，崔某从汝矣岛骑机车追踪郑恩地到清潭洞发廊，次年4月和7月在郑恩地公寓里潜伏等待。2021年7月，崔某在郑恩地家中等待时被警方警告不准接近郑恩地，随后向所属社人士发简讯承诺「不会再发送任何简讯」。



然而骚扰行为仍在继续。 崔某在五个月的时间里给郑恩地发送了544条Instagram私信（DM）和付费通讯服务Bubble的讯息，包括：「小mung在（郑恩地的昵称），你是不是起诉我？为什么？现在我只有发简讯而已啊。 」

因不堪骚扰，郑恩地於2021年12月宣布停止使用Bubble服务。 当时郑恩地表示部份粉丝的行为令她感到压力：「我认为（Bubble）是与粉丝轻松沟通的纽带，但有些人过於投入以至於无法过正常的生活。 有些人越过了其他粉丝遵守的边界，来到特定的地方找我。 」



法官认为崔某的讯息超过了粉丝向艺人表达支持、关心和爱的程度，「即便受害人加入Instagram和Bubble是为了与公众沟通，但不代表 她同意或允许任何形式的接触和联系」。 法官称受害人经历了相当大的精神冲击、痛苦、不安和恐惧，但被告否认罪行、没有表现出悔过之意，判定犯罪性质严重。

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