《Running Man》做菜依舊「跟著感覺走」但讓圭賢折服，才想念池錫辰做的飯他就要回歸了！

《Running Man》14日播出的最新一集邀來諧星曹世鎬、歌手Super Junior圭賢與諧星嚴智允（亦是限定團WSG Wannabe成員），一群人製造最有趣的場面大概就是做飯了吧？

《Running Man》一群人做飯依舊跟著感覺走，從煮飯就不妙，因為池錫辰缺席，煮飯工作突然空缺！劉在錫、Haha等人開始想念池錫辰，最後煮飯落到嚴智允和Haha手上，Haha連火要開多大都不曉得，忍不住無語問蒼天，向遠方的池錫辰吶喊想念並叮囑他要好好吃飯。



最無厘頭的是這些……任務要煮辣魚湯但沒人要處理魚，推託來推託去而圭賢堅守著調製醬料崗位，不得已(?)被隨心所欲的成員要求提早放醬料時，他還先聲明：「這是《Running Man》堅持說要放的喔！」不過成功守住了魚要先泡醋水去腥的步驟。還有劉在錫，不斷開蓋想看看辣魚湯情形，被金鍾國罵個臭頭，嚴智允看了都說：「以前看節目都覺得鍾國哥很兇，沒想到壞人另有其人。」XD



辣魚湯最後怎麼樣了？圭賢起初調製的太清淡，後來又再放了一大碗醬料，結果味道很怪異，最後還是梁世燦提議要放醬油才得以解決，且煮出一鍋好湯，連圭賢都折服！要知道，圭賢可是這群人裡少數會做菜的啊！也想不到，《Running Man》每次做菜都隨心所欲，過程總有一些奇葩事，最後卻總是圓滿且吃得津津有味。



▼相關影片



而‎15日便回歸《Running Man》錄影的池錫辰，製作單位已釋出一張照片預告他正式回到螢幕的日期，就在本月28日。

「錫．三．哥．閃．電．回．歸／我們錫三哥以健康的模樣回歸了，開場就拍了完整體照片♥ 大笑、大趣味！今年《Running Man也會帶給大家！／1月28日起《Running Man》以完整體和大家見面吧」



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞