成种解除与经纪公司合约，控公司支援不力、Solo与INFINITE活动酬劳均未收到

编：「想到珍奶事件……」

16日INFINITE成种（李成种）透过法律代理人宣布要与现任经纪公司SPK娱乐解除合约，并且由本人发布声明。



成种先是透过法律代理人主张自己在与经纪公司SPK娱乐签约后，活动上都没有受到应有的人力与物力支援，也没有支付活动酬劳。后续成种发布声明，详细列出了公司种种不是，包括Solo活动与INFINITE团体活动均未收到酬劳，最后说明会尽快展开正式的法律行动。

▼SPK娱乐官方IG涌入粉丝替成种抱不平



成种2010年以男团INFINITE成员出道，在从练习生就待的Woollim娱乐待到了2022年，当年8月签约了SPK娱乐至今。成种与SPK娱乐发生纠纷，外界或许不太清楚，但台湾粉丝也许会想起签约那年11月发生的事。成种来台举行粉丝见面会，多家台湾媒体报导记者会上，成种一度因为「喝了珍珠奶茶」遭经纪公司人员制止，闹得场面尴尬，不过据《镜新闻》报导是因为突然出现了合照环节让韩方急阻止。



最后附上成种完整声明：

「大家好，我是李成种。

首先要对支持和喜爱我的粉丝们说声抱歉，让你们担心了。

我於2022年8月与SPK娱乐签订了专属合约，当时公司表示会尽全力支援我的活动，我相信了这个承诺并签订合约。

然而与当初的承诺有异，签约之后并未从SPK娱乐得到出演的电视节目、粉丝见面会、专辑发行所需的支援，也没有拿到签约金。不断请求执行取消的粉丝见面会退款一事，也遭到冷落。

尽管公司支援不完善，我仍然坚守对公司的信用，竭尽全力开展活动。2023年3月作为Solo歌手发表了单曲专辑《The One》，还进行首次欧洲巡演，去年7月也以INFINITE完整体发行了《13egin》，并展开了亚洲巡演《COMEBACK AGAIN》，但公司并未提供结算资料，亦未支付活动的结算费用（指酬劳），只是一拖再拖。

数月以来，试图就发生的各种问题进行协商，最后选择在2023年12月初透过律师事务所发送存证信函，要求违反合约的事项须进行纠正，不过SPK娱乐总是回避，因此不得不在2023年12月下旬左右通知SPK娱乐解除专属合约。

除了通知合约解除，我亦尝试和平协商以解决问题，不过SPK娱乐连此也忽视，上周才正式通知没有协商意愿。

我一直希望透过沟通解决事情，但现在对SPK娱乐的信任关系已破裂，计划尽快透过律师事务所正式采取法律行动。

如此向喜爱我、支持我的粉丝们传达这样的消息，我感到非常抱歉，同时感谢鼓励我的人们。」

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