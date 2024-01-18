浪漫歷史古裝劇《魅惑之人》曹政奭自評與申世景的戀愛戲碼：「滿分10分我們是11分！」

浪漫歷史電視劇《魅惑之人》將於1月21日首播，其中男主角曹政奭也在日前的製作發表會上提到與女主角申世景的合作，滿分10分他給了11分超標！申世景則回答1000分滿分！ 看來兩人都非常滿意這次的合作。

曹政奭透露自己早就將「想與申世景合作」這句話掛在嘴邊，像口頭禪一樣了，兩人的合作更是到了話多嘮叨的程度，非常有默契。《魅惑之人》劇情描述朝鮮時代的王「李仁」（曹政奭飾）與為了復仇而接近他的奸細姜熙秀（申世景 飾），兩人陷入了愛情的浪漫故事。



曹政奭所飾演的李仁，因為身為國王的弟弟而成為清朝的人質，後來更被懷疑與敵國合作，申世景所飾演的姜熙秀，原本是著名的圍棋手，後續為了復仇而成為奸細。申世景也特別提到，這個角色在劇情中後半的時候必須演出與內心感受不同的演技，她也相當專注於此部分。曹政奭則是補充劇中李仁與姜熙秀的愛情充滿了互相懷疑與厭惡，尖銳的愛情所以演繹起來會有難度。



雖然電視劇中曹政奭演出的王，應該是不苟言笑一臉嚴肅，製作發表會上的曹政奭仍不改搞笑本性，拍照時被要求拿著卷軸，上面寫著「正義之王的定式-曹政奭駕到」，描述著他在劇中的性格，這句話卻也讓曹政奭拍照時顯得相當害羞，忍不住覺得好笑的他，先是用卷軸擋住了臉，之後才調整好表情接受媒體的拍攝。曹政奭也在發表會上表達自己對《魅惑之

人》這部作品相當期待，也希望觀眾們會喜歡。1月21日即將首播。



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