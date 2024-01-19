《和我老公结婚了》杀青宴上这位帅气男星是谁？居然是剧里的他，根本认不出！教科书级别的「剧抛脸」，还演过《MOVING 艺能》
广告

《和我老公结婚了》杀青宴上这位帅气男星是谁？居然是剧里的他，根本认不出！教科书级别的「剧抛脸」，还演过《MOVING 艺能》

明星   2024年1月19日   星期五09:00   Tracy  

（封面图源：IG@joongheek、tvN《和我老公结婚吧》宣传照）

人气剧《和我老公结婚吧》日前完成了所有的拍摄，剧组全体成员一起参加了杀青宴。

朴敏英不惧D社爆料她收取前男友2.5亿的生活费，完全不影响心情，微笑著亮相杀青宴，和男一号罗人友、男二号李伊庚合影。

当大家看到这位男演员登场时，纷纷皱起了眉头，这位是谁啊？他在剧里演的哪个角色？？？看起来很稳重，颜值也不差唉！

其实是U&K Food营销1组科长金景旭啦，只是他在剧里长这样！深深的法令纹、发际线后移严重，露出大大的脑门，满肚子的坏水，让人气到牙痒痒的。金科长从第一集就登场了，每集戏份还不少，但他本人和角色氛围天差地别，好多人都没认出他呢。
（图源：tvN《和我老公结婚吧》宣传照） （图源：tvN《和我老公结婚吧》截图）

金科长的扮演者是演员金重熙，说他是「剧抛脸」也不为过，上一部戏是《MOVING 异能》，他扮演的是拥有拍掌波攻击能力的「林在夕」。 剧中的他皮肤黝黑，戴著一副墨镜，模样十分凶狠。
（图源：IG@joongheek）

对了，金重熙还是大热剧《阳光先生》中的「李德文」，是高爱纯（女主高爱信的堂姐）的丈夫、李莞翼的左右手。
（图源：tvN 《阳光先生》）

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » 《和我老公结婚了》杀青宴上这位帅气男星是谁？居然是剧里的他，根本认不出！教科书级别的「剧抛脸」，还演过《MOVING 艺能》
© 2024 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手