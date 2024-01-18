分離才知愛多深！《跟我說愛我》鄭雨盛思念申鉉彬到哭喊她名字！回到最初見面的心動瞬間（EP.15 – 16完）

[有雷]純愛經典作品《跟我說愛我》終於畫下了句點，編劇也很給力讓大家再度相信愛情。申鉉彬在進入鄭雨盛的無聲世界後，卻開始越來越渴望體會像一般情侶的戀愛過程，讓鄭雨盛忍痛提出了分手。兩人在分離後卻更加思念對方，終於命運又再度讓他們走在一起。

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暮恩（申鉉彬飾）依照婦人的地址找到了車振宇（鄭雨盛飾）的老家，振宇看到了暮恩傳來的照片，也立刻開車前往。暮恩向振宇提到自己常夢見他們向其他情侶一樣耳語，振宇當然無法達成，顯得相當落寞。兩人相處的時候，振宇也透過手機的收音轉文字，聽見了暮恩自言自語「真是鬱悶」，也觀察到暮恩總是有些悶悶不樂。



振宇知道因為自己聽不到的缺陷，讓暮恩無法像一般人一樣享受男朋友的貼心，於是向她提出了分手，振宇非常感謝暮恩為他的付出，讓他再度提起勇氣走向愛情，對暮恩一見鍾情的他，更表達若知道兩人交往時間會如此短暫，自己一定不會猶豫那麼久，應該創造更多美好回憶，這段話讓暮恩淚流滿面，心痛流淚的兩人決定各走各路。



分手的暮恩與振宇都像失了魂，暮恩取下了四葉草的項鍊，振宇也燒掉了所有與暮恩筆談時的紀錄，卻仍然習慣在人群中尋找熟悉的身影，振宇因為參展關係必須前往美國，暫時忍痛揮別了充滿回憶的住處。兩人走在街上也總想起交往時的甜蜜時光，各自落寞心痛著。



暮恩身邊仍然圍繞著振宇的相關事情，振宇順利與生母見面，暮恩也與繼母吐露心聲，心痛不已的她總忍耐著不跟振宇聯繫，投入在戲劇演出當中的她，總帶著振宇第一次送給她的畫，以及那條讓兩人產生交集的絲巾。振宇也透過畫畫來思念暮恩，甚至在喝醉後不自覺走到與暮恩曾相約的地點，幻想著暮恩就站在他眼前，還喊出了她的名字，只可惜暮恩沒能聽見。



分手後暮恩也了解到自己有多愛振宇，自己曾經在交往時幻想著振宇會聽見她肚子餓的聲音，或是能夠像別人的男友一樣透過電話與她談情，但這都會對振宇造成心中更大的傷害。振宇在一年後歸國，可愛的學生們送給他一張舞台劇的票，他再度在劇場前遇見了暮恩。暮恩在演出前見到了振宇，心情相當激動，演出圓滿結束後，她立刻飛奔到場外。



這一次由振宇先用手語和她自我介紹，讓暮恩破涕為笑。愛情在兩人分離時變得更濃，重逢的他們更懂得如何走向幸福。



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