原本有很多次挽救他的机会！《PD手册》为李善均鸣不平：是警方「作秀式」的调查方式把他逼上绝路

李善均的离世让韩娱圈沉浸在悲痛之中，时隔多日，《PD手册》透露其实有很多机会可以挽救李善均，指责警方「作秀」式的调查过程令李善均只剩下绝望和恐惧。

《PD手册》以「70日，已故李善均最后的时间」为题公开了最新一期节目。 节目指出仁川警署接到过李善均希望以非公开的形式前往警方调查的申请，仁川警署表示：「李善均确实通过代理律师申请通过地下停车场以非曝光的形式来警署，但我们也告诉他从地下停车场走并不好，律师也只是回了一句『知道了』。 」

《PD手册》节目组还就此事采访了多名业界专家，众人都指出警方破坏了「疑罪从无」的规定，并且舆论夸张的报导等都存在著较大的问题。

李善均三次毒检都得到了阴性判定，但警方仍揪著他不放，对此某位现任警察透露：「确实毒检的测定有一定的局限性，不过（3次都是阴性）还是说明他这段时间没有吸毒。 」还有专家也称：「体毛检测中未查出毒品成分，警察就应该要终止调查才对。 但因为搜查机密被泄露，受到了舆论的关注，（这种情况下）产生了要立刻找到有罪证据的压迫感，就如同停不下来的火车一般」、「公开传唤的情况，如果是利用公职地位从事腐败行为的公职人员的话，从国民知情权的角度来看，有必要审查。 然而对於名人来说，只是满足了公众的好奇心，但其实（公众）并没有知情权。 」



节目组还邀请了心理学家观看了李善均前往警方接受调查的影片，心理学家分析：「他使用了『诚实』、『坦率』的词语，是希望通过客观、坦诚地陈述来表现自己的真诚态度，然而第3次调查之后，因为一直未能如愿使得不安的情绪高涨，比起第一次，第三次显得更加的生气。 他第一次发表了自己的意见，也察觉到了对自己不友好的视线。 不管如何诚实坦诚地表达，似乎都不对，这种恐惧是把他逼到了绝望之中的关键。 」



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