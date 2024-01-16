【韓網熱帖】如果模仿《換乘戀愛》拍《換乘追星》

原標題：如果有《換乘追星》這檔綜藝應該蠻有趣的...

根據某韓國網友的腦洞，《換乘追星》的概念是：邀請追星經歷豐富但目前沒在追的人當嘉賓，MC或「對手戲」則請來他們曾經的本命出演。 粉絲要隱瞞自己曾經追過哪位明星，前本命們則要找出誰曾經追過自己，最後這些粉絲要決定重新入坑舊本命還是換乘到下一位本命。



前本命們要重演當年的演唱會、見面會等等，粉絲們要讀當年寫給本命的信、分享脫粉原因，節目組還會根據粉絲們的取向加入「鯰魚」。



最後不論選擇誰都很悲傷，所以得出「最愛不會消失只會積累」這一結論。 觀眾留言板會吵翻天吧？



韓國網友評論：

1. 拜託，藝人也是活生生的人，不是沒有感情的bot

2. 舊本命和他現在的粉絲看了會多傷心啊

3. 已經預想到每播一集都掀翻一次論壇

4. 會不會有現役偶像被打擊到宣佈隱退kkk

5. 會成為偶像粉絲最討厭的綜藝kkk如果聽說自己的本命要出演，會瘋狂跟所屬抗議吧kkk

6. 天吶感覺多巴胺爆棚，只要不是我家偶像出演就好...

7. 對藝人很不公平耶，戀綜好歹是雙方交往分手，這些藝人做錯了什麼

8. 感覺會很有趣，也會激怒很多不正常的粉絲

9. 話題性無敵了

10. 想起《文明特急》裡的相關討論



환승팬덤을 상상하는 아이돌들이 실존한단다 . . pic.twitter.com/PRCazdrUfe — 퍔 (@pyaaami) November 7, 2022

11. 對於出演節目的歌手和演員太無禮了吧

12. 脫粉請低調 ᅲᅲ

13. 選那些因為生活變動（結婚、移民、 工作忙碌）脫粉的人就好啦

14. 3d不太合適，但2d或2d應該很有趣kkk例如「作家把我最愛角色殺掉了！」「給我本命拍電影了！」然後互相推薦對方可能喜歡的角色，入坑從前不感興趣的類型等等kkk

15. 讓偶像猜真粉絲應該蠻有趣的，粉絲要隱藏身份才能拿獎金，偶像要找到粉絲才能拿獎金

16. 讓藝人跟已經脫粉的人見面太殘忍了

17. 對別人的戀愛不感興趣，追星歷程更不感興趣

18. 頂多二代團以前的藝人出演，然後粉絲sns被各國語言罵到翻

19. 我覺得很有趣耶kkk就像藝人去二手網站抓賣自己專輯的粉絲一樣

20. 完全不把藝人當真人看待啊...

21. 追星當如安恩真

22. 我要出演

23. 只是講笑而已，不要太認真啦

24. 「如果你當時po了親筆道歉文，我才不會來上《換乘追星》這種東西」

25. 超棒啊！後續再拍個《換乘樂團》，因為樂團不可能只追一個！

26. 希望《文明特急》狠狠做3期這樣的節目...

27. 萬一被舊本命一眼認出，會爆哭吧...

留言出處：https://theqoo.net/hot/3072820376，https://www.instagram.com/p/C2AJe7HuRDX/?utm_source=ig_embed&ig_rid=b8cced17-d952-40e7-9083-d0c09df73d06

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