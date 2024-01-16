【韩网热帖】如果模仿《换乘恋爱》拍《换乘追星》

原标题：如果有《换乘追星》这档综艺应该蛮有趣的...

根据某韩国网友的脑洞，《换乘追星》的概念是：邀请追星经历丰富但目前没在追的人当嘉宾，MC或「对手戏」则请来他们曾经的本命出演。 粉丝要隐瞒自己曾经追过哪位明星，前本命们则要找出谁曾经追过自己，最后这些粉丝要决定重新入坑旧本命还是换乘到下一位本命。



前本命们要重演当年的演唱会、见面会等等，粉丝们要读当年写给本命的信、分享脱粉原因，节目组还会根据粉丝们的取向加入「鲇鱼」。



最后不论选择谁都很悲伤，所以得出「最爱不会消失只会积累」这一结论。 观众留言板会吵翻天吧？



韩国网友评论：

1. 拜托，艺人也是活生生的人，不是没有感情的bot

2. 旧本命和他现在的粉丝看了会多伤心啊

3. 已经预想到每播一集都掀翻一次论坛

4. 会不会有现役偶像被打击到宣布隐退kkk

5. 会成为偶像粉丝最讨厌的综艺kkk如果听说自己的本命要出演，会疯狂跟所属抗议吧kkk

6. 天呐感觉多巴胺爆棚，只要不是我家偶像出演就好...

7. 对艺人很不公平耶，恋综好歹是双方交往分手，这些艺人做错了什么

8. 感觉会很有趣，也会激怒很多不正常的粉丝

9. 话题性无敌了

10. 想起《文明特急》里的相关讨论



환승팬덤을 상상하는 아이돌들이 실존한단다 . . pic.twitter.com/PRCazdrUfe — 퍔 (@pyaaami) November 7, 2022

11. 对於出演节目的歌手和演员太无礼了吧

12. 脱粉请低调 ᅲᅲ

13. 选那些因为生活变动（结婚、移民、 工作忙碌）脱粉的人就好啦

14. 3d不太合适，但2d或2d应该很有趣kkk例如「作家把我最爱角色杀掉了！」「给我本命拍电影了！」然后互相推荐对方可能喜欢的角色，入坑从前不感兴趣的类型等等kkk

15. 让偶像猜真粉丝应该蛮有趣的，粉丝要隐藏身份才能拿奖金，偶像要找到粉丝才能拿奖金

16. 让艺人跟已经脱粉的人见面太残忍了

17. 对别人的恋爱不感兴趣，追星历程更不感兴趣

18. 顶多二代团以前的艺人出演，然后粉丝sns被各国语言骂到翻

19. 我觉得很有趣耶kkk就像艺人去二手网站抓卖自己专辑的粉丝一样

20. 完全不把艺人当真人看待啊...

21. 追星当如安恩真

22. 我要出演

23. 只是讲笑而已，不要太认真啦

24. 「如果你当时po了亲笔道歉文，我才不会来上《换乘追星》这种东西」

25. 超棒啊！后续再拍个《换乘乐团》，因为乐团不可能只追一个！

26. 希望《文明特急》狠狠做3期这样的节目...

27. 万一被旧本命一眼认出，会爆哭吧...

留言出处：https://theqoo.net/hot/3072820376，https://www.instagram.com/p/C2AJe7HuRDX/?utm_source=ig_embed&ig_rid=b8cced17-d952-40e7-9083-d0c09df73d06

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