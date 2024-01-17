邊看邊罵！《和我老公結婚吧》李伊庚&宋昰昀反派演技炸裂，沒人能笑著看他倆作惡

許久沒看到過令人如此討厭的反派了，居然還是男二、女二！

說的就是正在熱播中的《和我老公結婚了》裡的李伊庚（飾 朴敏煥）和宋昰昀（飾 鄭秀敏），各種惡劣行為氣到觀眾「吐血」。 不過有意思的是，他倆越作惡，收視率越高，女主姜智媛（朴敏英 飾）復仇時看得觀眾們越覺得痛快。



《和我老公結婚吧》首播收視率為5.2%，第二集上升至5.9%，第三集收視率就破6%，達到了6.4%，第4集再刷新，漲至7.6%，播出的每一集都在更新自身最高收視率，牢牢抓住了觀眾們的視線。 劇中姜智媛因丈夫和閨蜜背叛導致死亡，一睜眼回到了10年前，於是決定重新振作向兩人復仇，劇情緊湊、展開迅速，演員們演技精湛，故事更是集復仇、甜蜜羅曼史於一體，如同一份綜合禮物送到了觀眾們面前。



尤其是李伊庚和宋昰昀這對渣男劣女組合更是另觀眾氣得牙癢癢的，對女主來說他則是倆完全的惡人，女主前一世一直遭受他們的PUA，直到她重生回來10年前才看破他們的奸詐，朴敏煥、鄭秀敏這才一一墜入自己所挖的陷阱中，終於嚐到了惡果。 因為有了前一世的鮮明對比，第二世的復仇才顯得更加痛快。



李伊庚出道以來首次扮演反派就直接創造出了人生角色，「朴敏煥」已經超出了「人渣」的範圍，畢竟「人渣」還算是「人」，他已經被歸類為「垃圾」，且是「不可回收的垃圾前任」，小人陰險的笑容和算計全都寫在了臉上。

青春女星宋昰昀扮演的「鄭秀敏」一度被評為「韓劇史上最惡女配」，惡行不輸「朴敏煥」，甚至比他還要狠毒，表面上很依賴、 關心女主，實際上女主的不幸全都是她一手挑撥而來，活生生的一隻笑面虎，看得觀眾忍不住好奇宋昰昀怎麼能把「鄭秀敏」演繹得如此討人厭，看到她嘴巴一噘，就知道她又要做惡了。



正因為李伊庚和宋昰昀的細膩演技讓觀眾們多了幾分看「惡人如何作惡」的樂趣，每一集中他倆都是一邊作惡一邊又受到懲罰，觀眾們上一秒還氣到冒煙，下一秒就立馬解氣，心情如同坐過山車一樣跌宕起伏。 「朴敏煥」和「鄭秀敏」最終下場如何，讓我們一起拭目以待。

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