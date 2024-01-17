边看边骂！《和我老公结婚吧》李伊庚&宋昰昀反派演技炸裂，没人能笑著看他俩作恶

许久没看到过令人如此讨厌的反派了，居然还是男二、女二！

说的就是正在热播中的《和我老公结婚了》里的李伊庚（饰 朴敏焕）和宋昰昀（饰 郑秀敏），各种恶劣行为气到观众「吐血」。 不过有意思的是，他俩越作恶，收视率越高，女主姜智媛（朴敏英 饰）复仇时看得观众们越觉得痛快。



《和我老公结婚吧》首播收视率为5.2%，第二集上升至5.9%，第三集收视率就破6%，达到了6.4%，第4集再刷新，涨至7.6%，播出的每一集都在更新自身最高收视率，牢牢抓住了观众们的视线。 剧中姜智媛因丈夫和闺蜜背叛导致死亡，一睁眼回到了10年前，於是决定重新振作向两人复仇，剧情紧凑、展开迅速，演员们演技精湛，故事更是集复仇、甜蜜罗曼史於一体，如同一份综合礼物送到了观众们面前。



尤其是李伊庚和宋昰昀这对渣男劣女组合更是另观众气得牙痒痒的，对女主来说他则是俩完全的恶人，女主前一世一直遭受他们的PUA，直到她重生回来10年前才看破他们的奸诈，朴敏焕、郑秀敏这才一一坠入自己所挖的陷阱中，终於尝到了恶果。 因为有了前一世的鲜明对比，第二世的复仇才显得更加痛快。



李伊庚出道以来首次扮演反派就直接创造出了人生角色，「朴敏焕」已经超出了「人渣」的范围，毕竟「人渣」还算是「人」，他已经被归类为「垃圾」，且是「不可回收的垃圾前任」，小人阴险的笑容和算计全都写在了脸上。

青春女星宋昰昀扮演的「郑秀敏」一度被评为「韩剧史上最恶女配」，恶行不输「朴敏焕」，甚至比他还要狠毒，表面上很依赖、 关心女主，实际上女主的不幸全都是她一手挑拨而来，活生生的一只笑面虎，看得观众忍不住好奇宋昰昀怎么能把「郑秀敏」演绎得如此讨人厌，看到她嘴巴一噘，就知道她又要做恶了。



正因为李伊庚和宋昰昀的细腻演技让观众们多了几分看「恶人如何作恶」的乐趣，每一集中他俩都是一边作恶一边又受到惩罚，观众们上一秒还气到冒烟，下一秒就立马解气，心情如同坐过山车一样跌宕起伏。 「朴敏焕」和「郑秀敏」最终下场如何，让我们一起拭目以待。

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